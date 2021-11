La biennale d'art africain contemporain de Dakar initialement prévue en 2020, se tiendra du 19 mai au 21 juin 2022 sous le thème «I Ndaffa#», annonce un communiqué. «La quatorzième édition de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar avait été reportée pour se tenir finalement du 19 mai au 21 juin 2022 avec la même sélection et un programme légèrement revu. I Ndaffa# sera le thème de cette édition», selon le document. Cet événement culturel ''s'inscrit donc dans la même veine tout en bonifiant son titre d'un dièse I Ndaffa#», indique le texte. Les organisateurs soulignent qu'en allitérant son titre, la prochaine biennale «se projette dans un mouvement qui respecte sa vision du monde tout en étant autre», qu'elle «illustre un monde translaté et parallèle suite à la pandémie de Covid-19». Le communiqué note que le récit de la pandémie a soulevé de multiples questions liées au respect de la nature et de l'autonomie des sociétés africaines. «La crise a été le contexte d'un activisme social et artistique tant au niveau de la nécessité d'enfanter un nouveau monde pour résorber le déséquilibre», lit-on dans le document. Toutefois, cette édition 2022 de la biennale ne se concentre pas sur la pandémie du coronavirus, son discours ne change pas pour autant, selon le texte.

La Biennale d'art africain contemporain est une plateforme de rencontre et de confrontation, un espace de validation et de légitimation de la création. La République populaire de Chine et la République fédérale d'Ethiopie, les deux pays invités d'honneur, vont présenter, avec le Sénégal, une sélection de leur création nationale contemporaine.