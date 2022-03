Le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) lance, du 12 au 17 mars à Alger, la Semaine du film documentaire, avec la projection de douze films aux thématiques différentes, indiquent les organisateurs. Accueillis à la salle de cinéma El Khayam, douze longs métrages documentaires aux contenus en lien avec l'histoire, l'anthropologie et le patrimoine animeront cet événement, initialement prévu en décembre dernier à la salle de la cinémathèque, et reporté en raison de la hausse des cas d'infection au Coronavirus aux dates prévues. Cet événement comptera, notamment les documentaires, «André Ravereau», de Jean Asselmeyer, «143 rue du Désert» de Hassan Ferhani, «Babylone Constantine» de Sid Ahmed Semiane, «Emir Abdel kader» de Salem Brahimi, «Sophonisbe, reine sacrifiée de Cirta» du regretté Abdallah Touhami, « UGEMA» de Mohammed Latréche, «Les camps de regroupements» de Saïd Oulmi, «À Mansourah tu nous as séparés» de Meriam Dorothée Kellou et «Enrico Mattei et la Révolution algérienne» de Ali Ayadi. Les documentaires, «Patronymes algériens, haine française» de Fatiha Bourouina, «Bahrouna» de Fatiha Afiane et «Ni là- bas, ni là- bas» de Hocine Saâdi seront présentés en avant-premières.