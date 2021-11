La galerie d'art algérienne «Diwaniya Art Gallery» participe à la grande vente aux enchères d'art moderne et contemporain, organisée par la maison de vente «Al Bahie» le 4 décembre prochain à Doha au Qatar, a-t-on appris auprès de la galerie. Pour cet événement organisé en célébration de «80 ans d'art en provenance du Monde arabe», «Diwaniya Art Gallery» propose les oeuvres de quatre plasticiens qu'elle a récemment exposés à Alger, l'artiste peintre et sculpteur algérien Ali Boukhalfa, le Français Vincent Abadi Hafiz de son pseudonyme «Zepha», le plasticien soudanais Rashid Diab et l'artiste égyptien Mohamed Ibrahim El Masry.

Organisant sa première exposition individuelle de peinture avec «Diwaniya Art Gallery», Ali Boukhalfa, sculpteur, artiste peintre et enseignant à l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger, avait également été représenté par la galerie à la foire d'art «Intersect 21» de Chicago (Etats-Unis).

Les artistes Rashid Diab et Mohamed Ibrahim El Masry qui avaient pris part à l'exposition inaugurale de la galerie intitulée «Massarat» (parcours) en septembre 2020, ont été accompagnés par cet établissement à la version virtuelle de la foire d'art «Intersect 21» de Chicago (Etats-Unis) et à la foire d'art du Caire (Egypte), «Egypte Int'l Art Fair» en février dernier. Autre artiste retenu, le Français Vincent Abadi Hafiz de son pseudonyme «Zepha», artiste de graffiti de grande renommée, influencé par l'art de la calligraphie orientale et occidentale avait aussi participé avec «Diwaniya Art Gallery» à une exposition virtuelle, intitulée «Al Basma», en partenariat avec la célèbre plateforme New Yorkaise Artsy. Fondée en septembre 2020 par le plasticien algérien Hamza Bounoua, «Diwaniya Art Gallery» ambitionne de «représenter l'art algérien et des artistes étrangers dans différents événements d'envergure» et d'offrir à ces derniers une vitrine professionnelle sur la scène artistique internationale.

Avec cette participation à une vente d'envergure, une des premières pour une galerie d'art algérienne, «Diwaniya Art Gallery» compte, selon Hamza Bounoua, mettre à profit cette occasion pour promouvoir les oeuvres et les artistes algériens, définir la cotation des oeuvres et suivre la dynamique du marché international de l'art.

Le marché de l'art au Moyen-Orient étant traditionnellement tenu par les maisons de vente internationales, «Al Bahie» est le premier établissement du genre à voir le jour au Qatar en 2016.