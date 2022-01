Placée sous le thème «Islam et identités: entre culte et cultures» cette manifestation aura lieu les mercredi 16 et jeudi 17 février 2022 au palais de l'Unesco...En effet, pour sa deuxième Conférence internationale, l'association «L'Islam au XXIe siècle» affirme sa volonté de contribuer à une meilleure compréhension d'un monde islamique extraordinairement divers et non centralisé et de tenter de répondre à la question «qu'est-ce qu'être musulman, aujourd'hui?». Il s'agit, en effet, de déconstruire l'axiome, tant des extrémistes islamistes que de ceux tentés par une droite extrême, qui affirme qu'il n'y aurait qu'un seul vrai islam». Cette conception totalisante, qui efface les particularités individuelles et culturelles, est dépassée pour une grande majorité de musulmans à travers le monde, qui privilégie l'altérité dans leurs rapports humains. Ce sont aux penseurs de cet islam libéral que l'islam au XXIe siècle donne la parole. Une vingtaine d'orateurs: chercheurs, universitaires, militants des droits de l'homme et de la femme vont débattre, pendant un jour et demi autour de quatre tables rondes: l'impasse d'un islam hors culture, les musulmans entre la foi et la culture, les musulmans avec les autres et l'islam au XXIe siècle. Parmi d'autres questions, seront abordées celles de la religion et de l' identité culturelle, de l'islam non identitaire, d'autrui dans la pensée musulmane, de la place de l'islam dans l'éducation et l'acculturation...

À noter que cette deuxième Conférence internationale de Paris, permettra de confronter des théologiens, islamologues et philosophes de l'islam à la réalité du terrain, aux études sociologiques et aux questions quotidiennes et concrètes que se posent les musulmanes et les musulmans d'aujourd'hui dans la construction de leur identité. Pour rappel, l'association «I'slam au XXIe siècle», présidée par Sadek Beloucif, organise, tous les deux ans, une conférence internationale réunissant des acteurs et des experts de l'Islam. Elle publie une revue à laquelle plus de 17 auteurs ont déjà contribué. La valeur ajoutée de cette revue réside dans l'approche pluridisciplinaire qu'elle propose, permettant de faire dialoguer des disciplines religieuses et des sciences humaines et sociales afin de refonder la pensée religieuse islamique.