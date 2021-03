L'association culturelle «El Moudja» de la wilaya de Mostaganem et cinq de ses premiers fondateurs ont été honorés samedi dans le cadre de la journée internationale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année. La cérémonie a eu lieu à la Maison de la culture Ould Abderrahmène Kaki avec la participation d'hommes de théâtre de différentes générations formés dans cette association créée il y a 43 ans au quartier de Salamandre dans la périphérie de la ville de Mostaganem. Après lecture du message théâtral de cette année, les organisateurs ont honoré le dramaturge Djillali Boudjemaâ, l'acteur Bahafidh Touati et les premiers fondateurs Belalem Mohamed, Belalem Gharbi et Gharbi Boualem pour leur contribution à l'activité théâtrale et artistique et la reconversion avec d'autres du comité du quartier indiqué en association culturelle «El Moudja» en 1978. Le président de l'association culturelle «Kartina» pour le théâtre, Mohamed Boudane, a souligné que l'initiative du secteur culturel et des associations théâtrales (Kartina, El Ichara et Ould Abderrahmane Kaki) et le commissariat du Festival national du théâtre amateur et la société civile «est un geste de reconnaissance à ces pionniers qui se sont illustrés dans la production théâtrale et la formation artistique et qui ont contribué à hisser le nom de Théâtre El Moudja sur la scène nationale et internationale». Pour sa part, Djillali Boudjemaâ a déclaré, que «cet hommage concerne les fondateurs de cette association qui sont membres du comité de quartier ayant lancé la troupe théâtrale, la bibliothèque et la classe d'alphabétisation à la fin des années soixante-dix». Djillali Boudjemâa a appelé à préserver l'histoire et la mémoire d'El Moudja qui a produit plus de 200 oeuvres dont 100 pièces de théâtre dans le cadre de la coopération avec l'université, tout en étant fidèle en permanence à sa mission éducative et sociale. Lors de cette cérémonie, un film documentaire sur le parcours de cette association culturelle (1978-2021) a été projeté, en plus de la présentation d'une partie de la pièce de théâtre «Errihla» qui résume le parcours riche et élogieux de l'association et l'organisation d'une exposition de photos, de costumes et d'accessoires des pièces de théâtre d'El Moudja durant quatre décennies.