En plus du timbre de sa voix, El Hasnaoui a innové aussi bien sur le plan musical que du point de vue poétique. Les textes d'El Hasnaoui respirent la nostalgie et tranchent avec ceux auquels étaient habitués les mélomanes aussi bien amazighophones qu'arabophones. El Hasnaoui a, en effet, construit ses textes poétiques sur un principe immuable qu'on ne retrouve presque que chez lui. Il s'agit de la concision de ses poèmes chantés. Concis, mais d'une densité remarquable qui ne manque pas de secouer les coeurs de ses mélomanes. Ceux en particulier frappés par les mêmes maux que ceux décrits et déplorés par le fils de Taâzibt-Taddart Tamokrant dans l'«arch d'Ihesnaouène», à quelques trois kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.Une localité qui a également donné naissance à un autre grand chanteur kabyle, le regretté Lounès Kheloui, élève d'El Hasnaoui, faut-il le rappeler. Le thème de l'exil a eu la part du lion dans l'oeuvre poétique d'El Hasnaoui aux côtés de l'incontournable sujet de l'amour.

Concernant l'exil, et à l'instar de Slimane Azem, El Hasnaoui fut durant toute sa vie hanté par l'éloignement de sa terre natale. Il en a tellement pâti! Cette souffrance d'être privé de sa terre qui l'a vu naître et grandir, on la retrouve dans des chefs- d'oeuvre comme «La maison blanche» en kabyle ou «Ya noudjoum ellil» en arabe. Ou encore, «Lgherba tewaâr». El Hasnaoui a également exploré à fond le thème de l'amour impossible dans de très beaux hymnes dédiés à ce sentiment, certes noble, mais ayant broyé plein de coeurs et brisé tant de vies.

À une époque où le sujet de l'amour était des plus tabous, El Hasnaoui a eu le courage, voire la témérité, de braver l'interdit. Il a dédié à ce sentiment des dizaines de titres dont une partie figure indéniablement parmi la crème de ce qui a été chanté dans ce chapitre. Des chansons comme «Fadhma», «Sani arhruhed», ««Ma tebghid», «Arwah, arwah», «Asmi nella di gurdan» et tant d'autres titres sont des chansons mythiques ayant marqué plusieurs générations de fans. El Hasnaoui est ainsi un chanteur de l'exil, mais aussi un chanteur de l'amour. De l'amour inaccessible.

Les chansons d'amour d'El Hasnaoui sont tellement profondes et prégnantes que ses fans n'ont pas hésité à tisser tout un scénario de ce qu'aurait été la vie sentimentale du cheikh, en en tirant des conclusions parfois hâtives mais qui sont devenues avec le temps presqu'une vérité que rien n'est venu démentir. Car El Hasnaoui a durant toute sa vie, entretenu le mythe autour de sa personne et de sa vie. Il ne s'est presque jamais confié aux médias ni à d'autres artistes ou amis qui le sollicitaient inlassablement, mais en vain. Car El Hasnaoui est resté solitaire jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui n'a fait qu'augmenter son aura et l'estime de ses fans. El Hasnaoui a beaucoup souffert dans sa vie et c'est cette souffrance souvent indicible qui a alimenté son inspiration et l'ont poussé à composer les chefs-d'oeuvre qui sont les siens. Des chansons que plusieurs artistes, de haute facture, n'ont pas hésité à reprendre, plus tard en guise d'hommage à ce maître immortel et éternel. El Hasnaoui a inspiré non seulement d'autres grands chanteurs venus après lui, mais aussi des écrivains. Ils sont nombreux les auteurs qui ont écrit sur lui et qui ont traduit ses chansons en langue française pour les mettre à la portée d'un public plus large.