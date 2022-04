L'association «El Fakhardjia» a animé mercredi soir un concert de musique et de chants andalous, devant un public relativement nombreux, dans le cadre du programme d'animation de l'Office Riadh el feth (Oref) durant le mois de Ramadhan. Accueillie à la salle Ibn Zeydoun de l'Oref, la trentaine de musiciens de la troupe El Fakhardjia a déroulé, près de deux heures durant, un programme en trois parties, «Noubet Ghrib», et des pièces dans les genres, «Aroubi» et des «M'dih». Les instrumentistes ont entamé leur récital avec «Noubet Ghrib», déroulée dans ses différentes déclinaisons rythmiques et mélodiques. Parmi les pièces rendues, «Leylatou el'ounsi», «Yâ Muqâbil», «Yâ Hâdjirî»,»Bi Allah Ahwer», «Kaliftou Bil Badri» et «Ya mounyat El qalbi», portées, entre autres solistes par Sarah Belaslouni, et les interprètes Hania Saaâdi, Allal Ramdani et Mohamed Hichem Hassani. Très applaudi par le public, Abdelouahab Nefil au R'beb a orné, dans le mode Moual, le silence avec une voix présente et étoffée, minimum requis pour rendre un istikhbar, exercice difficile au moment de grande solitude vocale. Les partenaires de Manal Mokhbi au violon, Radia Benrezoug au piano et Younès Felissi à la derbouka qui a remis plusieurs fois le temps fort de la mesure à sa bonne place, ont enchaîné la dernière partie avec, entre autres pièces, «Ya sahib el ghamama», «Ya men Bil'awzar» et «Bes'salet aâla Mohammed». Le public a longtemps applaudi la prestation d'El Fakhardjia, qui compte un effectif composé de «trois générations», allant du bon vieux maître Smail Boukarana au ney, à la petite Lycia Deramchi (10 ans) au violon. Depuis sa création en 1981, l'association «El-Fakhardjia» de musique andalouse oeuvre pour la sauvegarde et la promotion de ce genre de musique classique et savante. La qualité de la formation dispensée depuis toujours par les grands maîtres qui l'ont animée, a permis ainsi de hisser plusieurs de ses élèves, devenus professionnels et célèbres occupant actuellement les devants de la scène artistique, à l'instar du grand chanteur Hamidou.