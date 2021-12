Fraichement revenu de Dubaï où il a animé un concert produit dans le cadre de la journée algérienne de la manifestation «Expo Dubai 2020», le groupe El Dey s'est produit mardi soir à l'hôtel El Aurassi devant un public trié sur le volet. Et pour cause!

La célèbre marque de boisson Coca Cola nous invitait à se retrouver et à partager des moments forts, tout en découvrant sa nouvelle plateforme Real Magic ainsi que sa nouvelle campagne mondiale. Et la soirée fut tout simplement festive, conviviale et chaleureuse. elle nous invitera aussi à savourer la musique de son groupe phare qui représente son image à l'algérienne, à savoir El Dey! La soirée sera marquée, en outre, par la projection de nombreuses vidéos publicitaires internationales célébrant la vie avant tout. Car vous l'aurez compris, sa philosophie est justement de «célébrer la magie de l'humanité». Comme en témoignera Mariam Khan, la présidente de Coca Cola en Algérie et en Tunisie: «Je suis pakistanaise. L'Algérie est mon pays d'accueil depuis trois ans. (...) Le Pakistan partage une relation spéciale avec l'Algérie. Il a été l'un des premiers pays à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958 et nos drapeaux sont très similaires. Ils partagent les mêmes couleurs et les mêmes valeurs. La couleur blanche signifie la paix et l'honnêteté. Le vert représente l'islam, mais aussi l'espoir, la joie et l'amour. Nous vivons tous des moments difficiles et c'est l'espoir et l l'optimisme qui nous permettent d'aller de l'avant. Aujourd'hui, après plus de 18 mois de séparation due à la pandémie, nous sommes tous d'accord pour dire que chaque moment que nous avons la chance de passer en famille et avec nos proches est un motif de célébration. Nous avons aussi perdu, et dans chaque perte, nous avons pris conscience du pouvoir de Vivre Plus.» et d'ajouter: «Nous devons absolument réaliser que nous avons la chance d'avoir des êtres chers, de pouvoir nous réunir avec eux et de célébrer ces petits moments simples, magiques et quotidiens. Coca Cola, en fait la marque la plus aimée de la nation algérienne depuis de nombreuses années, apporte The real Magic pour célébrer la vie avec vous...» Relayée par la directrice marketing de Coca Cola Algérie, Soundous Bahloul,celle-ci abondera dans le même sens en insistant en effet sur la nécessité d'apprécier tout les jours les «bons moments simples et magiques de la vie au quotidien, car ce sont ceux-là qu'on garde en mémoire, tout compte fait» nous fait- elle savoir, arguant que le slogan «The Real Magic» «a été inspiré des gens». Notre interlocutrice indiquera aussi que la nouvelle plateforme a été lancée mondialement le 04 octobre 2021 «dans tous les pays qui nous représentent avec une campagne algérienne» et qui s'appelle «Coca cola hiya li t9arebna» avec les mêmes valeurs internationales d'unité et de bonne humeur». À noter qu'ils étaient présents à cette soirée-là, de nombreux artistes/influenceurs qui avaient pris part à des actions alliant solidarité à l'esprit de partage. La soirée fut égayée aussi avec la prestation du performeur et danseur Abdeldjalil El Faci, une des stars vedettes de la marque Fanta qui appartient aussi à la firme Coca Coca.