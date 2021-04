Une nouvelle édition du livre « El Aqaid » (croyances) du cheikh Abdelhamid Benbadis paraîtra « d’ici à la fin du mois d’avril ou début mai au plus tard », a annoncé jeudi le président du bureau de Constantine de l’Association des Oulémas musulmans algériens (Aoma), le professeur Abdelaziz Chelli. Le nouvel ouvrage, traitant des croyances islamiques à travers le Coran et la Sunna, renfermera des explications «inédites» sur le sujet, fournies par un professeur du département du Coran et la Sunna de l’université des sciences islamiques Emir-abdelkader de Constantine, a précisé le même responsable à l’APS à la veille de la Journée du savoir (16 avril). La nouvelle édition, en phase finale d’impression, paraîtra au nom de la section d’El Khroub de l’Association des Oulémas musulmans algériens, a encore précisé le professeur Chelli qui a mis l’accent sur l’importance de cet ouvrage qui devra apporter davantage d’éclaircissements et d’informations sur les croyances islamiques du Cheikh Abdelhamid Benbadis, père du nationalisme algérien. L’ouvrage sera distribué à titre gracieux aux associations, bibliothèques et établissements scolaires, a ajouté le président de l’Association locale des Oulémas musulmans algériens, précisant que cela s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour vulgariser les œuvres et les contributions du cheikh Benbadis, notamment parmi les jeunes générations. Le livre « El Aqaid » s’appuie sur des documents inédits sur le parcours, les activités et les pensées du fondateur de l’Association des Oulémas musulmans algériens, a souligné le même responsable, précisant que l’ouvrage contient également de nouvelles données sur la vie de Abdelhamid Benbadis, une vie entièrement consacrée au service de la liberté, du progrès et de l’humanisme.