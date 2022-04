«Puisque tu es la mer» est un recueil de poèmes en vers libres, affranchi des règles de la poésie classique, qui puise ses rythmes et ses sonorités dans un jeu de langage métaphorique et allégorique, mobilisant tout un vocabulaire de choses inanimées pour traduire du sens et de la sensation, usant tantôt de masques et de tournures allusives, pour suggérer des réalités corporelles dans ce qu'elles ont de charnel et d'érotique ou opérant à découvert, dans le vif et sans nuance, pour tisser le lien millénaire entre l'homme et son univers encaissant. Des figures de styles ingénieux, dans un geste artistique d'une singulière neutralité, sans artifice et sans attache, juste pour irradier du beau», écrit dans la postface le préhistorien-géologue Mourad Betrouni qui ajoute enfin que «Puisque tu es la mer» est un recueil de poèmes d'une portée esthétique marquante». Il faut, en effet, souligner que ce nouveau recueil de poésies, le second de Alima Abdhat s'attache souvent à parler d'elle en s'adressant à quelqu'un...les mots sont un exutoire pour libérer ses états d'âme, bien lourds entre ressac d'émotion un trop-plein vague à l'âme et des chutes vertigineuses croit-on faites de silences et d'amertume. Car entre les fantasmes et les rêves éveillés bien charnues, s'amoncelle parfois la mélancolie ou les traits du désenchantement. Les poèmes d'Alima Abdhat se déclinent comme des confessions de soi à l'Autre. Un Autre universel ou intime. On ne le saura pas. Le temps se veut tantot atenmporel, ponctuel par la grâce du moment bercé par éternelle millénaire. Les vers d'Alima Abdhat sont concis, se dressent comme une complainte mi-douce, mi-amère. Entre tentative de retenue et épanchement linguistique, l'auteur de «l'automne du lotus» s'amarre à des mots pour se dire, se parler, confier ses pensées les plus secrètes ou ses vertiges, entre regrets ou désillusions. Sa poésie est une belle catharsis. Telle une vague de la mer, qui va et revient, Les vers d'Alima Abdhat contiennent des sursauts de clairvoyance après des trébuchements d'émotion ou un profond désarroi. Sa plume se veut sensuelle,charnelle, cadencée. L'auteure met à nu ses sentiments, n'a pas peur de se vider. Libre d'elle-même, elle se dévoile avec une pudeur limite cristalline mais sans trop cacher. Ses mots sont pétris dans une avalanche de sensations, de vérité crue et de remise en question intimes. Des déclarations aussi en s'adressant tantôt à sa mère ou son amant, usant d'un vocabulaire qui rappelle le ciel et ses lueurs nimbées de couleurs, entre brume et éclaircies, avant de retrouver la tempête ou l'accalmie....entre bien et mal. Mystérieuse, l'âme d'Alima Abdhat se voile puis se dévoile dans un balai incessant comme un bateau qui tangue sur la mer, entre flux et reflux à perdre la boussole avant de se ressaisir, toujours, là où la raison reprend le dessus et remet les pondules à l'heure. Ces heures qui peuvent paraître une éternité. Et pourtant....belle et rebelle, la poésie d'Alima Abdhat sait charmer et intriguer. Elle vous attire et vous enlace allègrement, non sans jamais vous étrangler. Elle a la saveur d'un climat tropical chaud et éreintant non sans un nuage de rafraîchissement, rehaussé d'un brin de nostalgie. Un peu de regret? L'auteur questionne le temps qui passe, introspective, elle quémande sans doute un sens à la vie et ses errements tout en se délectant de l'avoir vécu pleinement. Une belle mise à nu en somme...Rappelons, qu'Alima Abdhat est enseignante à l'université d'Alger. «Puisque tu es la mer» est son deuxième recueil, après «Colères, qu'êtes-vous devenues?» (Editions D'ores et déjà, 2019). «Puisque tu es la mer» est publié aux Editions Anep au prix de 350 DA.