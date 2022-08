La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a reçu, mercredi, l'ambassadrice de la République Fédérale d'Allemagne à Alger, Mme Elisabeth Wolbers, avec laquelle elle a évoqué les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine culturel qui constitue «l'un des plus importants domaines dans les relations entre les deux pays qui célèbrent cette année, le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques», indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont également évoqué l'accord de coopération culturel et scientifique, signé en juin dernier, entre l'Algérie et l'Allemagne, lequel accord constitue une condition sine qua non pour le renforcement de l'échange culturel bilatéral à long terme. En matière de conservation du patrimoine culturel, il a été convenu de l'ajout «d'un avenant à la convention liant le Musée national de Cherchell et l'Institut archéologique allemand, relative à la restauration des collections muséales», selon le communiqué.

Après avoir évoqué la possibilité d'élargir le partenariat entre les deux pays dans le secteur de la culture et des arts et d'organiser des manifestations conjointes, la diplomate allemande a remercié la ministre d'avoir choisi l'Allemagne comme invité d'honneur du Festival culturel international de musique symphonique d'Alger, conclut le communiqué.