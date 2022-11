Des artistes d'Espagne, de Tunisie et d'Algérie continuent leur aventure en «résidence» grâce à Jiser! Littéralement «pont» en arabe, Jiser est une association sans but lucratif basée à Barcelone, dont l'objectif est de promouvoir la création artistique et l'utilisation de l'art comme outil de transformation sociale dans l'espace méditerranéen, à travers la réalisation d'activités en commun qui favorisent l'échange et le rapprochement entre les différentes réalités artistiques et culturelles de la région. Ses objectifs, peut -on lire sur le site de l'association,consistent à générer des projets de création artistique à travers des espaces de réflexion conjoints entre les différents acteurs culturels et sociaux pour favoriser le dialogue interculturel au niveau local, mais aussi à développer des initiatives qui stimulent et appuient la conception, la production, la visibilité et la diffusion des artistes et de leurs oeuvres dans la région. Jisr est composé de Xavier de Luca, qui est membre fondateur et coordinateur général à Barcelone, de Mohamed Ben Soltane membre fondateur également et coordinateur général en Tunisie et enfin Paula Durán membre fondatrice et coordinatrice de recherche. La résidence se déroule en général en trois étapes: d'abord en Tunisie, en Algérie puis en Espagne. Cette année, l'espace de collaboration où les artistes résident et travaillent à Alger est Issue98. Les artistes sont accompagnés par l'équipe de Brokk'Art, Box24 et les commissaires Aicha Ikheteah et Houari Bouchenak.

Peinture et photographie

Cette deuxième étape des Résidence Jiser 2022 /2023 a commencé le 1er octobre et s'achèvera le 30 novembre 2022. Les artistes sélectionnés à Alger sont Dorra Mahjoubi, Dani Pujalte et Issam Larkat. Ils y passent deux mois à partager un espace de travail et de recherche pour développer leurs projets personnels. Aussi, Dorra Mahjoubi est artiste plasticienne et poétesse franco-tunisienne, diplômée en droit ainsi qu'en arts visuels à lInstitut des beaux-arts de Tunis. Après un master en histoire de l'art, elle est actuellement doctorante en muséologie contemporaine. Elle est co-fondatrice des Rencontres sauvages de la poésie en Île de France. Son travail traite de la mémoire individuelle et collective. Elle explore et utilise des techniques très anciennes de peinture. L'historienne en histoire de l'art et l'artiste qu'elle est, creuse sur sa Toile et dans ses écrits le sillon de notre histoire commune et laboure puis sème la terre de nos souvenirs. De son côté, né en 1996, Issam Larkat est un photographe algérien autodidacte et étudiant en sociologie à l'université de sa ville natale, Relizane. Il s'intéresse aux aspects documentaires de la photographie et vise à dépeindre à travers ses photographies les détails des relations entre les lieux, les êtres humains et leurs croyances, leurs caractéristiques, leur statut social et leurs causes, ainsi que leur relation avec les espaces et la manière dont ils les façonnent. Il a développé ses langages visuels à travers son amour pour le cinéma, capturant un mélange de ses informations de base avec ce qu'il voit et vit quotidiennement dans les différentes villes de son pays, et considère la photographie comme un moyen de lutter pacifiquement contre l'injustice du monde moderne et de donner une voix aux causes vitales non entendues...Dani Pujalte (né en 1985) quant à lui est un photographe basé à Barcelone. Formé au droit et à la photographie à Barcelone et à Paris, sa pratique associe le politique au personnel, explorant les questions socioculturelles à travers l'étude de paysages ambigus.

Des artistes pluridisciplinaires

Son travail personnel a reçu une attention internationale, ce qui l'a amené à collaborer avec des marques de mode telles que Stella McCartney, Adidas, Converse et Levi's, entre autres. En 2016, il a remporté le prix FotoPres la Caixa, ce qui a conduit à la publication de son premier livre, «Good Luck with the Future, une collaboration avec Rita Puig-Serra. Il a récemment publié son deuxième livre intitulé «Prai$e the Lord», publié par Witty Books (Turin).Durant cette dernière semaine de novembre, à Alger, une série d'activités ouvertes ont été organisées afin de présenter le projet de résidence dans cette ville. Parmi ces rencontres importantes à souligner est celle du lundi 28 novembre prochain à partir de 17h qui se tiendra au niveau de l'Iinstitut espagnol Cervantes et qui réunira Xavier de Luca (JIsrà, Walid Aïdoud (Box 24), Aicha Ikheteah, Hania Zazoua de Issue 98 et les artistes résidents, à savoir Dorra Mahjoubi, Issam Larkat et Dani Pujalte. La table ronde portera sur les «Rôles et impacts des résidences de création dans le paysage culturel méditerranéen». Il est bon à rappeler en outre que la première étape des Résidences Jiser 2022-2023 a débuté cet été à Sousse (Tunisie).En effet, de début mai à début juillet, Sirine Touibi, Kenza Daoud et Miguel Alejos ont partagé un espace de travail et de recherche pour développer leurs projets personnels. Cette année, la résidence Jisr a pu disposer d'un nouvel espace de collaboration où les artistes ont pu résider et travailler à Sousse. Il s'agit de la galerie Elbirou, une salle qui accueille des événements et toutes sortes d'activités artistiques, dont la mission est de diffuser l'art contemporain réalisé par de jeunes artistes. Il est bon à rappeler que la plasticienne Dora Mahdjoubi est aussi poétesse. Elle nous livrera jeudi dernier devant un public des plus attentifs le fruit de ses entrailles poétiques, tout droit sorties du four de ses récents écrits. C'était chez Issue 98 où elle est actuellement en résidence.