«Une rencontre littéraire au sommet avec Michelle Perrot et Wassyla Tamzali autour de leur livre «La tristesse est un mur entre deux jardins.» peut-on lire dans la newsletter de - Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (Pcmm). Il s'agira, en effet, d'une rencontre inédite entre une historienne française et une avocate algérienne, toutes deux engagées dans le mouvement de libération des femmes. Cette rencontre se tiendra le vendredi 21 janvier à 19h à la Médiathèque du centre-ville (Saint-Denis).

Ce livre de Michelle Perrot et Wassyla Tamzali (240 pages / Histoire / Editions Odile Jacob), est note t-on, constitué de leurs échanges épistolaires. Ces derniers portent sur les relations entre la France et l'Algérie, la place des femmes dans l'histoire des deux pays, la mémoire collective, le retour du religieux dans la société, la domination masculine ainsi que sur les débats autour de la différence et de l'universel dans la théorie féministe. Lors de la rencontre, des extraits seront lus par la comédienne Isabelle Gouzou de la compagnie Histoires de Sons.

La discussion sera modérée par les journalistes Alix Rampazzo et Wissam Dief du jeune magazine dionysien No Go Zone.

Cela aura lieu en en partenariat avec la librairie Folies d'Encre de Saint-Denis. Il est bon de rappeler que Michelle Perrot est une historienne et militante féministe. professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Diderot, ses travaux pionniers font d'elle l'une des initiatrices de l'histoire des femmes en France. Elle a, notamment dirigé avec Georges Duby L'Histoire des femmes en Occident.

Pour sa part, Wassyla Tamzali est aussi une fervente écrivaine et militante féministe. Essayiste, ancienne avocate à Alger et ancienne directrice des droits des femmes à l'Unesco, Wassya Tamzali est membre fondatrice du Collectif Maghreb Egalité et directrice du centre d'art contemporain algérois

«Les ateliers sauvages».

Il est bon de préciser que cette rencontre se tiendra du 20 au 23 janvier, dans le cadre de la 6eme édition des Nuits de la lecture, qui est placée sous le thème «Aimons toujours! Aimons encore!»

Lors des Nuits de la lecture, les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais également les musées, les théâtres, les établissements scolaires et universitaires, les structures pénitentiaires et médico-sociales, le réseau des établissements culturels français et les librairies francophones à l'étranger, sont invités à mettre à l'honneur le plaisir de lire et de partager l'amour des livres et livres sur l'amour! Elles sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies.