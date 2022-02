Le film de Denis Villeneuve a été sélectionné dans 11 catégories. La saison des nominations commence bien pour «Dune»! Le film épique de Denis Villeneuve s'est imposé au sommet de la liste des films les plus nommés aux Baftas, l'équivalent des Oscars au Royaume-Uni, qui viennent d'être annoncés. La nouvelle adaptation du chef-d'oeuvre de Frank Herbert a décroché pas moins de 11 nominations, dont celle de Meilleur Film et celle de Meilleur Scénario adapté. Seule - mauvaise - surprise: aucune distinction pour les membres de la distribution pourtant prestigieuse. Ni Timothée Chalamet, en Paul Atreides, ni Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgard ou Jason Momoa n'ont été sélectionnés par l'Académie britannique. Du côté des acteurs et actrices, Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) et Lady Gaga (House of Gucci) font sans surprise figure de favoris, mais Will Smith (La Méthode Williams) et Leonardo DiCaprio (Don't Look Up) chez les hommes ou Alana Haim (Licorice Pizza) et Tessa Thompson (Passing) pourraient venir faire mentir les pronostics des experts. Dans la catégorie Meilleur Réalisateur/rice, on retrouve, par ailleurs, deux Françaises: Audrey Diwan, pour «L'Événement», et Julia Ducournau pour son «Titane», Palme d'or à Cannes l'année dernière. La cérémonie aura lieu au Royal Albert Hall de Londres le 13 mars prochain et sera présentée par la comédienne Rebel Wilson.