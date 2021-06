La chanteuse a été prise à partie par une organisation juive dans une publicité publiée par le New York Times. Le 22 mai dernier, les lecteurs du New York Times ont trouvé dans les pages du prestigieux quotidien une publicité mettant dos à dos Dua Lipa, Gigi et Bella Hadid pour leur soutien aux Palestiniens face à Israël. Dans cet encart acheté par l'organisation juive World Values Network, les trois personnalités sont tout bonnement accusées d'antisémitisme et de «diaboliser le peuple juif» pour avoir accusé Israël de «nettoyage ethnique». Dua Lipa a rapidement réagi, rejetant fermement ces accusations dans un communiqué publié sur Twitter.

«C'est le prix que vous payez pour défendre les droits des Palestiniens contre un gouvernement israélien dont l'action en Palestine est qualifiée de persécution et de discrimination aussi bien par Human Rights Watch que par le groupe de défense des droits humains israélien B'Tselem», a écrit la chanteuse. «Je prends cette position parce que je crois que tout le monde - Juifs, Musulmans et Chrétiens - a le droit de vivre en paix en tant que citoyens égaux dans l'Etat qu'ils ont choisi. Le World Values Network utilise mon nom de manière éhontée pour faire avancer sa sale campagne avec des mensonges et des mé-sinterprétations flagrantes concernant qui je suis et ce pour quoi je me bats. Je suis solidaire de toutes les personnes oppressées et je rejette toutes les formes de racisme», poursuit Dua Lipa. La chanteuse, qui est en couple avec Anwar Hadid, le frère des mannequins, n'est pas la seule artiste à avoir exprimé son soutien aux Palestiniens. Halsey, Rihanna ou encore Rage Against the Machine ont tous dénoncé le conflit israélo-palestinien sur leurs réseaux sociaux.