Connu pour ses graffitis et autres oeuvres d'art urbaines dans de nombreux quartiers de la capitale dont la casbah d'Alger, le plasticien Sneak, Amine Aitouche de son vrai nom, a signé, récemment, une oeuvre urbaine d'une rare élégance en guise de réhabilitation d' un terrain de basketball de proximité. Si l'art urbain se fait de plus en plus présent dans nos rues depuis quelques années à travers la multitude de portraits de célébrités du monde du sport, de la musique ou encore du cinéma, Sneak, qui passe avec aisance des cimaises de galerie aux façades d'immeubles, est l'un des rares plasticiens reconnus à prendre l'initiative de réhabiliter à sa manière un stade de proximité dans la commune de Kouba. Intitulée «Hip Hop Fury», cette oeuvre respecte le traçage d'un terrain de basketball tout en utilisant ces mêmes formes pour créer une alternance de couleurs entre le jaune vif et le noir, délimitée par le blanc du traçage. L'artiste connu pour sa maîtrise de la calligraphie comme éléments graphiques, utilise des lettres arabes, noires sur fond jaune ou blanches sur fond noir, pour remplir l'essentiel de ce terrain que l'artiste, soutenu par une chaîne de magasins de sport, à lui-même nettoyé et réhabilité avec l'apport de quelques proches et riverains. Calligraphe et designer, Amine Aïtouche est diplômé de l'Ecole des beaux-arts d'Alger, il se définit comme un artiste urbain, et a multiplié ses actions dans les rues de la capitale, notamment à la Casbah où il a réalisé une fresque. En 2015, il expose pour la première fois au Musée national du Bardo (Alge), à travers une installation murale avant les expositions «Sneacatacombes» en 2017, une installation alliant art pictural, graphisme, street art, calligraphie et musique sur des thèmes communs à l`Egypte ancienne, et «Inversion» en 2019. Il exposera, également, dans des galeries de la capitale et à Oran en plus de participer en 2016 à une exposition collective à Paris qui a réuni plus de 70 artistes.