Le théâtre privé La Fourmi ne prend pas de vacances puisqu'il accueille les 11 et 12 août, à partir de 20h, l'humoriste Wary Nichen, pour deux représentations à Oran. Le spectacle oranais aura l'occasion d'assister à son spectacle «Nomade 2.0» où il revient sur son arrivée en France, ainsi que sur l'actualité chaotique du monde. Le public oranais aura sans doute l'occasion de passer un moment de détente en compagnie de l'artiste qui, après une longue tournée à l'étranger, revient à Oran, sa ville natale, pour y retrouver ses compatriotes, dont il s'inspire souvent. L'artiste vous fera découvrir assurément son conte d'actualités, rempli d'anecdotes de voyage... À noter que le prix du billet est fixé à 1500 DA par personne. Il est bon à signaler que la billetterie est disponible au niveau de la réception de la salle fitness Evasion by Liberté Oran. Pour rappel, Wary Nichen est né à Oran. Il a fait des études en France en télécommunications, et ce, avant de se diriger vers le stand up. Il enchaînera peu à peu les petites scènes parisiennes jusqu'à être découvert par le «Jamel Comedy Club».