L'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes organisent un spectacle flamenco à l'opéra d'Alger et ce, le 4 décembre prochain. Nommé «Atierra», le spectacle est porté par la balerina et chorégraphe uruguayenne de flamenco Sara Nieto et présenté par la Fondation Casa Patas. Guitare, chant et danse seront au programme des spectateurs, qui ont rendez-vous le 04 décembre à 18h30 à l'opéra Boualem Bessaih pour une soirée «frénetico»! Le prix du billet a été fixé à 1500 DA. Il est disponible en vente au guichet de l'Opéra, tous les jours, dans la limite des places disponibles.. À noter qu'après Alger, le spectacle sera donné le 05 décembre au théâtre régional d'Oran, le lendemain au Zénith, salle Ahmed Bey de Constantine et enfin le mardi 07 décembre au théâtre régional Azzedine Medjoubi d'Annaba. Le public aura rendez-vous avec une artiste née! Pour preuve, très tôt déjà, dès l'âge de trois ans, Sara étudie la danse classique et à huit ans, ses parents l'inscrivent à l'école de danse de la Sodre. Elle continue par la suite sa formation avec le professeur Eduardo Ramírez. En 2012, elle fonde le nouveau Ballet Teatro Nescafé de las Artes à Santiago, au Chili. De la présence sur scène et du charisme à en revendre, gageons que cette artiste ne laissera personne de marbre!