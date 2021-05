Il s'appelle Alpa, son nom d'artiste. Lui, c'est un chanteur de rap algérien dont les textes s'inspirent de son vécu et du mal de la société. Du son hardcore sur des maux sensibles chantés par un être à fleur de peau. Alpa vient de dévoiler son projet musical. Intitulé Manoir X, ce dernier est composé de plusieurs morceaux, disponibles sur les différentes plateformes de téléchargement, notamment Spotify, Anghami, Napster, youtube, Amason Music et Apple Music.

Cet album que l'on peut écouter en ligne comprend plusieurs duos, notamment avec Zako, Lasain, Illyes, Walid, nuinzo, SOH, Doseur, et kibou. Il est produit chez Vibs et Fennec Prod (Distribution kck & Asterozik empire), sorti en indépendant. Du son underground avec des morceaux chantés en arabe, français et anglais. Dans «les Dièses» le morceau évoque la force des jeunes d'Alger et d'Annaba face à ceux qui «ont pris la confiance» et sont prêts à se battre pour montrer qui ils sont.

Noir de mélancolie

Le mot d'ordre dans cet album semble être d'ailleurs la résistance des gens des quartiers défavorisés, comparés aux «favelas».

Le rythme est assez dominant avec un flow spécial rap. Dans «C'est la rue», le morceau respire la mélancolie dans la mélodie et les mots.

Là, encore, «la loi du plus fort» est invoquée, mais pour mieux la combattre. Cela rappelle un peu le fameux titre du

«côté obscur» du groupe IAM.

Le texte est ponctué de quelques mots violents, tels imaginés dans la rue, avec son lot de vie dure et d'agressions.

La voix est un mix entre celle de Shurik'n et Joeystarr.

Le morceau évoque aussi la drogue et la harga, ces jeunes qui se perdent et se fourvoient dans les «bavures».

Dans «Calme» le morceau glisse dans l'oreille grâce à un son bien mélodieux et un texte poétique plein de sous-entendus sur l'état social du pays et ceux qui «distribuent les cartes...» Dans «hier» le trio (Enzo, Alpa, Walid) chante le temps qui passe et celui qui ne reviendra plus et surtout l'importance d'avancer et «viser la lune».

Des maux et la misère

Un titre des plus harmonieux de tous. «Ta3 sah», évoque, pour sa part, les hommes de paroles qui assument qui ils sont, leur vérité.

Enfin, dans «Méticuleux», l'artiste assume clairement son statut en affirmant en arabe « Je ne suis pas un rappeur d'insta, mais d'instinct». Et d'ajouter:

« manehkich b'noks ou manehkich b'zayada». L'artiste assure dans ce morceau qu'il s'en fout des médailles et des disques d'or. Aussi, malgré les blessures et la misère, l'on comprend que le rappeur restera toujours debout en chantant les maux DZ.

À noter que la pochette d'album réalisée en noir et blanc montre trois personnes cagoulées entourant un individu fumant une cigarette, que l'on suppose être le rappeur Alpa. Bref, Manoir X est un album sombre et détonnant qui com-

prend des textes saisissants. Des morceaux qui se laissent écouter parfois en boucle.

Un album engagé même si ses thèmes restent souvent les mêmes partout, voire universels, comme la drogue, la mafia, l'injustice etc..