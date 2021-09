En hommage au grand moudjahid, Yacef Saadi, décédé vendredi dernier, la chaîne télé, Canal Algérie a programmé samedi soir, la diffusion du documentaire de Salim Aggar sur «l'histoire du film la bataille d'Alger» produit en 2019 pour l'Eptv. Ce documentaire, fait savoir, le réalisateur et directeur de la Cinémathèque algérienne, «a été réalisé 50 ans après la sortie du film dans les salles et nous avons retrouvé après des recherches de deux ans, quelques acteurs et techniciens qui ont travaillé dans le film». Peiné par la triste nouvelle de la disparition de Yacef Saâdi, Salim Aggar publiera le jour même sur son compte facebook: «C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès du grand moudjahid Yacef Saâdi, avec qui j'ai eu de nombreuses rencontres et qui avait grandement contribué à mon documentaire L'histoire du film la bataille d'Alger, sorti en 2019». Evoquant le contenu de son film, Salim Aggar dira: « On verra, notamment la comédienne qui avait joué Hassiba Ben Bouali, la jeune mariée et le petit vendeur de journaux qui avait 9 ans à l'époque et qui avait 59 ans lors du tournage du doc. Un doc émouvant sur les coulisses de la meilleure production du cinéma algérien».

Diffusion de la bataille d'Alger à la télé

«On a retrouvé un témoin clé, Noureddine Brahimi, le directeur de production du film à l'époque et qui était la mémoire du film...».

En effet, après l'indépendance, le chef de la Zone automne et principal chef de la résistance armée contre les parachutistes, va déposer les armes pour prendre la caméra et lancer la première société de production algérienne de cinéma, appelée Casbah Films. Cette société produira quatre films qui resteront des chefs - d'oeuvre de la cinématographie algérienne: Le documentaire Main libre (1964), La bataille d'Alger(1964), premier film algérien primé à l'international, Lion d'or à Venise, L'étranger (1968) adapté du roman d'Albert Camus, réalisé par Visconti et interprété par Marcello Mastroianni. Et bien sûr Trois pistolets pour César, le premier et unique western africain et arabe.

Avant de fermer sa société Casbah Film, Yacef Saâdi a cédé gratuitement son matériel lourd cinéma: caméra 35mm, lumières et machineries à l'Ocic qui était dirigé à l'époque par Ahmed Rachedi.

Depuis cette date, Yacef Saâdi est resté en retrait de la scène cinématographique, mais son film la bataille d'Alger est demeuré l'un de ses films les plus regardés dans le monde et le plus sollicité dans les cinémathèques et les universités.

Une oeuvre majeure, multiprimée

Le service des archives de la Cinémathèque algérienne, par le biais de son directeur Salim Aggar, a sorti pour la mémoire, les images de son passage à la Cinémathèque dans les années 90, aux côtés de Boudjemaâ Karèche et du comédien Sid Ali Kouiret, en présence des moudjahidine et membres de la Zone autonome d'Alger.

Des images mémorables, en effet, que Salim Aggar a posté sur le mur de son compte facebook. Il est bon à rappeler aussi, qu' avec la production de La bataille d'Alger, Yacef Saâdi aura marqué le cinéma algérien par une oeuvre dont le scénario, signé par l'Italien Franco Solinas, a été puisé dans le premier livre du moudjahid Souvenirs de la bataille d'Alger, décembre 1956- septembre 1957.

Dans ce film, réalisé par l'Italien Gillo Pontecorvo et qui a reçu le Lion d'or de la Mostra de Venise et le prix Fipresci (prix attribué par un jury de critiques cinématographiques), Yacef Saâdi a également tenu à jouer son propre rôle.

Le film avait reçu en outre de nombreux prix aux Etats-Unis, en France, au Japon et au Royaume-Uni.

Yacef Saâdi a,de plus, publié un ouvrage en trois tomes sur son parcours militant lors de la «bataille d'Alger» en 1982, qui sera réédité de nombreuses fois.