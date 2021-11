L'office national de la culture et de l'information vous convie à un spectacle de flamenco de la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas, intitulé «A Tierra», une création de Sara Nieto. Un spectacle organisé par l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes d'Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. Ce spectacle se tiendra le lundi 6 décembre 2021 à 18h30, à la salle «Ahmed Bey» de Constantine.

Le prix du billet a été fixé à 500 DAda. Pour plus d'informations visitez la page Facebook: oncialgerie. Il est bon de rappeler que Nieto est plus connue sous le nom de Sarini dans le monde du flamenco. Elle est une artiste diplômée du conservatoire de danse de Madrid, mais aussi de l'université Complutense. Elle est passée par l'école Amor de dios.

La fondation Casa patas, côtoie des danseurs de haut niveau tout au long de son parcours. Elle a réussi à concilier les scènes de théâtre et tablaos avec l'enseignement et la création de nombreuses oeuvres avec sa propre compagnie. Elle fait, notamment partie de la prestigieuse campagnie de théâtre L'om Imprebis, en tant qu'actrice et danseuse. Son repertoire est aussi bien riche qu'electique. Il est tres varié et comprend les Farruca, Bulería musical, Soleá por Bulerías, Tangos musical, Fragua con Bastón, Guajira, et l'Alegrías con Bata de Cola. C'est Sara Nieto qui assure la direction artistique et les chorépgrahies. Le groupe est composé des danseurs Sara Nieto et de Norberto Chamizo. La guitare est assurée par José Hernández et le chant par Pablo Oliva. La direction et conception sont signées Begoña Fernández.