L'Institut français d'Algérie à Alger (centre-ville) abrite le jeudi 06 octobre de 19h30 à 21h00 le concert du groupe Koum Tara. Ce dernier est une rencontre de quatre univers musicaux autour d'un même projet: les musiques traditionnelles chaâbies, le quatuor à cordes classique, les musiques actuelles et le jazz. En effet, le projet Koum Tara est une rencontre de quatre univers musicaux autour d'un même projet, créé et dirigé par le compositeur Karim Maurice: les musiques traditionnelles chaâbies, le quatuor à cordes classique, les musiques actuelles et le jazz. Ces thèmes ont été travaillés, déformés, ré-harmonisés, restructurés, pour créer un spectacle original métissant et croisant les cultures. C'est un véritable voyage culturel qui nous offre un alliage musical unique, grâce aux réelles mixités qui le composent. La poésie et les mélodies traditionnelles chaâbies chantant l'amour, se fondent et se confondent ainsi avec la tradition du quatuor à cordes occidental, l'improvisation du jazz et les musiques électroniques. Le prisme déformant utilisé est donc le vecteur artistique qui permet une véritable fusion des styles et des genres, dans une seule et même pièce. À l'heure où l'humanité, le respect des cultures et la tolérance apparaissent comme des valeurs nécessaires à la construction d'un monde meilleur, ce spectacle propose un univers musical à l'intérieur duquel chaque musicien apporte son identité, savoir-faire, patrimoine culturel et originalité, pour chanter l'amour universel. Après un premier album produit par La Camerata, sorti début 2018 et ovationné par le public comme par la presse internationale (5***** BBC Magazine, 4**** Songlines Magazine), le groupe Koum Tara propose une nouvelle création. Ce nouveau répertoire a pris forme pendant le confinement de 2020, et associe les créations du chanteur Hamidou (paroles et musiques) et de Karim Maurice (arrangements et compositions). Les racines du chaâbi sont explorées davantage avec des mélodies traditionnelles de Mahboub Bati, Dahmane El Harrachi et Mohamed El Badji, mettant ainsi à l'honneur certaines grandes personnalités de cette musique populaire. La sortie du deuxième album est prévue pour avril 2023. Sous la direction artistique de Karim Maurice qui assure aussi la composition, le jeu au piano et aux claviers, la formation est composée de Mohamed Hamam alias Hamidou, chant et mandole, Brice Berrerd à la contrebasse, Kamel Mazouni, aux percussions, Gaël Rassaert, au violon, Mathieu Schamltz au violon, Clément Sozanski au alto et Jean-Sébastien Barbey au violoncelle. Pour assister au concert, il suffit de réserver à [email protected]