Les wilayas d'Oran et de Sidi Bel-Abbès abriteront la 12e édition du Festival culturel international de danses populaires pour la période allant du 30 juin au 5 juillet, a-t-on appris lundi des organisateurs. Selon la chargée d'information et de communication du Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, Abassia Madouni, cette édition qui intervient pour accompagner la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022, verra la participation de troupes de danses populaires comprenant 300 artistes d'Algérie et de l'étranger. Les troupes de danseurs participantes sont représentées par six pays, à savoir l'Algérie, la Turquie, la Syrie, l'Italie, la Grèce et le Monténégro, en plus de troupes locales représentant les wilayas de Sidi Bel Abbès, Bouria, Tamanarasset, Tizi Ouzou, Batna, Aïn Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa, Oran, Laghouat, Mostaganem et Alger. Le programme élaboré prévoit des exhibitions artistiques dans les différents espaces mis à disposition, à savoir le Théâtre de verdure Hasni Chekroun et la salle Es-saâda d'Oran, le Théâtre régional et la place El Wiam de Sidi Bel Abbès, de même que l'organisation de journées d'études et d'ateliers de formation sur la danse populaire. La même source a souligné que l'objectif de cette édition, organisée à l'initiative de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Sidi Bel-Abbès sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, de concert avec la direction du secteur d'Oran et en coordination avec le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, vise la sauvegarde de ce patrimoine immatériel qui porte une symbolique déchiffrée par l'habit traditionnel et autres toilettes et accessoires des différentes régions.