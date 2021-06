Après Edouard Bear, le festival de Cannes change de maître de cérémonie pour sa 74e édition, avec, en fait, une maîtresse de cérémonie. L'actrice française Doria Tillier animera ainsi les cérémonies d'ouverture et de fermeture du festival de Cannes, qui aura lieu du 6 au 17 juillet sur la Croisette. « Canal+, aux côtés du festival de Cannes, est heureux d'annoncer que Doria Tillier sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette 74e édition, produites par Canal+ et qui seront retransmises en clair, en direct et en exclusivité les 6 et 17 juillet 2021», a annoncé la chaîne dans un communiqué. Nommée en 2020 pour le César de la meilleure actrice pour La Belle Epoque réalisé par son ex-compagnon Nicolas Bedos, Doria Tillier a fait ses débuts au cinéma en 2017 dans Monsieur & Madame Adelman du même réalisateur. Elle avait été révélée comme présentatrice de la météo de Canal+, un rôle qu'elle a tenu deux saisons. Plus récemment, elle a incarné l'une des prétendantes de Jonathan Cohen dans la série La Flamme. «Cette même année, Doria Tillier multiplie les projets au cinéma avec sa première réalisation, et elle sera à l'affiche du film L'origine du mal de Sébastien Marnier dont la sortie est prévue en 2021, précise le communiqué.