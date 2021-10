Un film documentaire sur la solidarité des peuples algérien et chilien pendant la guerre de libération algérienne sera diffusé le mois de novembre prochain à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Ce documentaire qui porte le nom de «Chili-Algérie: une histoire de solidarité mutuelle qui a résisté à l'épreuve du temps» a été réalisé à l'initiative de l'ambassade d'Algérie à Santiago et sera diffusé en novembre 2021, annonce l'ambassade sur son compte twitter. La bande-annonce officielle postée sur cette même page dévoile des images et des vidéos de la guerre d'Algérie extraites des archives, accompagnées de commentaires en langue espagnole, et montrant, entre autres, le défunt président Houari Boumediene avec son homologue chilien Salvador Allende. On y voit également l'analyste politique chilien, Esteban Silva Cuadra, qui parlait des relations amicales entre les deux pays. La bande-annonce met en avant aussi le rôle de la femme algérienne dans l'édification de cette solidarité, représenté par l'Union nationale des femmes algériennes (Unfa). «Si on revient à l'histoire, la solidarité entre le peuple algérien et le peuple chilien a commencé durant la guerre de libération algérienne contre le colonialisme français», indique l'ambassadeur d'Algérie au Chili Mohamed Sofiane Berrah, dans un passage au tout début de la vidéo.

«La révolution algérienne était une source d'inspiration pour tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur souveraineté», ajoute-t-il. Selon Esteban Silva Cuadra, les deux pays peuvent construire des visions et des actions communes dans la politique internationale.