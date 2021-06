Parmi les nouveautés éditées cette année par les Editions Casbah, il y a ce livre précieux et pédagogique écrit par l'écrivaine prolifique Djoher Amhis Ouksel.

Cette dernière continue de décortiquer les oeuvres des auteurs algériens dans le but non seulement de les revisiter, mais aussi et surtout de les faire découvrir aux nouvelles générations. Cette fois-ci Djoher Amhis Ouksel a choisi de se pencher en profondeur sur l'un des romans les plus émouvants écrits par une auteure algérienne. Il s'agit de «Histoire de ma

vie» de Fadhma Ath Mansour Amrouche. Le livre, paru aux Editions Casbah, s'intitule «La dame d'Ighil Ali», un beau titre qui restitue parfaitement à Fadhma Ath Mansour Amrouche la stature qui est la sienne. Dans ce livre, Djoher Amhis Ouksel se penche à la fois sur la vie de Fadhma Ath Mansour et de son roman autobiographique «Histoire de ma vie» car les deux se confondent. Djoher Amhis Ouksel revient sur le contexte de l'époque et les conditions de vie des femmes rurales qui ne pouvaient aucunement permettre à ces dernières de s'instruire encore moins de devenir femmes de lettres.

Deux vies qui se confondent

Pourtant, Fadhma Ath Mansour Amrouche l'a fait. Comme le rappelle si bien Djoher Amhis Ouksel, la vie de Fadhma Ath Mansour a été une succession de supplices et une interminable série d'épreuves. Fadhma Ath Mansour Amrouche a affronté toutes ces difficultés avec abnégation quand bien même il n'était guère facile de le faire surtout à l'époque. Djoher Amhis Ouksel a partagé son livre en courts chapitres. Elle aborde dans ces derniers un maximum de facettes qui caractérisent Fadhma Ath Mansour Amrouche comme sa confession et sa culture amazighes, son village natal, sa scolarité, sa famille, son exil en Tunisie, sa poésie, son amour pour la nature...

Des écrits et des correspondances

Djoher Amhis Ouksel rappelle, dans son livre, que Fadhma Ath Mansour Amrouche est née et a vécu dans un contexte social très délicat et dans un environnement social sclérosant avec des traditions dures, l'absence de générosité et surtout des conditions humiliantes pour les femmes.

L'injustice faite aux filles, les conséquences de la colonisation, la misère, l'influence religieuse sont, en outre, autant d'aspects saillants, abordés avec une extrême pédagogie et une clarté remarquable, par l'auteure qui a déjà consacré le même genre d'ouvrage, dans la même collection de Casbah Editions, à d'autres sommités de la littérature algérienne comme Mohammed Dib, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Malek Ouary, Tahar Djaout, Abdelhamid Benhadouga, Rachid Mimouni, Taos Amrouche et Frantz Fanon.

Le livre consacré à Fadhma Ath Mansour par Djoher Amhis Ouksel comprend des textes et des poèmes comme des correspondances échangées entre Fadhma Ath Mansour et son fils Jean El Mouhouv, un extrait de la préface de Kateb Yacine au livre «Histoire de ma vie», les poèmes intitulés «O mon Dieu», «Je suis comme l'aigle», «Hirondelle», «Nous avons faim dans nos têtes». Ce dernier est un poème inédit de Jean El Mouhouv Amrouche.

Le même livre comporte un autre texte inédit de Jean El Mouhouv Amrouche intitulé: «Un drame intérieur».

Il faut préciser que l'auteur de ce livre, Djoher Amhis Ouksel, a été professeure de lettres françaises et inspectrice de l'Education nationale. Son objectif à travers cet ouvrage et tous les autres qui font partie de la même collection de Casbah Editions consiste principalement et prioritairement à mettre à la portée de la jeunesse les grands textes de la littérature algérienne.