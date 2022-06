C'est parti! Les Djmawi Africa annoncent leurs dates de concert pour la saison estivale 2022! Avec plus de 2 ans d'absence, les voici de retour, après la période de la Covid ayant empêché le groupe de présenter son dernier album «Amchi» en live sorti en 2021. Apres un concert exceptionnel sold out à l' Institut du monde arabe à Paris le 13 mars 2022 c'est avec les Jeux méditerranéens d'Oran que le groupe va donner le coup d'envoi du «summer tour 22» le 02 juillet pour un mégaconcert au théâtre de verdure Hasni Chekroune. S'en suivra d'autres dates en Algérie, mais aussi à l'étranger. Soyez au RDV! Plus d'infos: www.facebook.com/djmawiaafricaoff www.istagram.com/djmawiafrica. www.youtube.com/djmawiaafrica. Une très bonne nouvelle donc pour les fans du groupe. Ä surveiller de près leurs comptes pour ne louper aucune information.