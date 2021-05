L'artiste peintre Adlane Djefal expose «Mors dire autrement» à la galerie d'art Ifru Design, sise au 139, boulevard Krim- Belkacem, Télemly, Alger. Le vernissage au eu lieu ce 22 mai. L'expo est ouverte jusqu'au 6 juin. «Mots dire autrement», pourrait être une question existentielle sur ce que nous sommes. Par nous, il s'agit des humains en général. Si la thématique repose avant tout sur l'humain, son exploitation dans une semi-figuration est là non pour le mettre en valeur, mais beaucoup plus pour susciter une réflexion et marquer son temps par un témoignage sur le vécu.

«Mots dire autrement» par la déformation délibérée et où les canons esthétiques ne sont guère respectées est là pour exprimer artistiquement un cri de révolte, un mal, une douleur et quelquefois une joie. Est-ce une ballade? Est-ce une errance? Un cheminement créatif où toute l'expression prend ses racines dans une formation académique omise et délaissée délibérément afin de dire autrement sans vouloir chercher le Beau philosophique pour plaire. «Mots dire autrement» pour ne pas maudire les humains en fin de compte», écrit l'artiste Djeffal Adlane.