Le film «Djamila Fi Zamane El Hirak» (Djamila au temps du Hirak) du réalisateur Abderrahmane Harrath d'Annaba a été couronné meilleur court-métrage de fiction lors de la 14ème édition des Journées d'Annaba du court-métrage, clôturées dimanche soir. Le Prix du meilleur court-métrage musical (vidéoclip) a été décerné au jeune Nezzar Ardaoui d'Annaba pour son vidéoclip «Hazine» (Triste), tandis que le prix du meilleur court-métrage publicitaire est revenu au cinéaste Yacine Mehdi Mikoura pour son court-métrage «Planète santé». En sept minutes, le film «Djamila Fi Zamane El Hirak» met en lumière la catégorie des sans domicile fixe au travers du quotidien de Djamila au cours du Hirak du 22 février. Selon le réalisateur, ce film est la concrétisation d'un rêve cinématographique au travers duquel il a voulu lever le voile sur le quotidien dur de cette catégorie de la société, en dirigeant la caméra de son potable sur Djamila, filmant son attitude et les expressions de son visage reflétant tantôt le désespoir tantôt l'espoir. Le court-métrage publicitaire récompensé représente un spot sur un centre de santé spécialisé en massage et thérapie alternative de la «Hijama», alors que le meilleur court-métrage musical raconte l'histoire d'un orphelin et sa vie pénible. Ouverte samedi, la 14ème édition des Journées d'Annaba du court-métrage a mis en lice 23 courts-métrages dans les catégories du court-métrage de fiction, du court-métrage musical et du court-métrage publicitaire, dont 10 sont l'oeuvre de jeunes cinéastes de la wilaya d'Annaba. Cette manifestation a été organisée par la direction de la culture et des arts en coordination avec l'association «Lumière de la Méditerranée» d'Annaba et la Maison de la culture Mohamed Boudiaf.