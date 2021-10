La scène du Centre culturel algérien accueillera vendredi 8 octobre Djamel Djenidi et son orchestre El Djamila pour une soirée qui mettra les chansons de Georges Brassens au goût du chaâbi algérois. Une fusion originale et originelle, dont seul ce montpelliérain d'adoption détient le secret. Il sera accompagné par son orchestre El Djamila. L'orchestre El Djamila a été créé en 2007 par Djamel Djenidi, musicien algérien et montpelliérain d'adoption dont le parcours est jalonné par la chanson française, la chanson hispanique (Espagne et Amérique latine) et la chanson chaâbie algérienne, une musique populaire d'inspiration arabo-andalouse. Amateur passionné de Brassens, l'artiste a enregistré un album intitulé de Sète à Alger, dans lequel il interprète des chansons du poète sétois adaptées en mode chaâbi et parfois traduites en langue arabe. Ce projet a été réalisé avec le concours de Pierre Bernon D'Ambrosio, multi-instrumentiste virtuose, amoureux des musiques populaires du monde: flamenco, jazz manouche, tango argentin, fado portugais, choro brésilien... et le chaâbi algérien auquel il apporte une exquise touche française. Leur nouvel album, intitulé Chansons de France et d'Algérie, est une rencontre fraternelle et festive de chansons intemporelles des deux pays, auxquelles viennent se mêler quelques créations personnelles.