Qui ne connait pas Abderrahmane Djalti et ses tubes des années 1990? Dans le cadre du festival Arabofolies baptisé «Habibi!» qui se tiendra du 6 au 11 décembre 2022, à l'Institut du Monde arabe, invite la star du célèbre tube «Habit ana nekber maâk»» suivant une riche programmation. En effet, sera projeté le dimanche 11 décembre le film «La Mélodie de l'espoir», suivi d'un concert de Djalti afin de se remémorer le bon temps de ce film culte, désormais inscrit dans les annales du cinéma algérien.

Une soirée spéciale qui déclinera la projection d'une comédie sentimentale musicale suivie d'un concert exceptionnel de l'un de ses protagonistes principaux, le légendaire Djalti, l'«ange du raï». Rappelons que dans «Mélodie de l'espoir» (Lahn el-Amel) de Djamel Fezzaz (Algérie, fiction, 1993, 128'), Abderrahim est mécanicien et chanteur à ses heures perdues.

Un jour, il reçoit une voiture à réparer, conduite par une très belle fille. C'est le coup de foudre, mais les parents de la jeune fille décident de la marier à un autre homme.

La perte de son amour l'a cloue dans un mutisme dont seul Abderrahim, devenu un chanteur célèbre, peut la sortir. Il est bon de noter qu'Abderrahmane Djalti, est l'une des premières grandes vedettes du raï qui ne soit pas issue de l'Oranie, berceau du genre. Il est né en 1958 à Bir Khadem, au sud d'Alger - se lance dans le raï dès 1984 avec une voix de velours qui se démarque des ténors oranais.

Le crooner algérois sera starisé dès 1992 avec son rôle dans «La Mélodie de l'espoir», sorte de Roméo et Juliette à l'algérienne.

«L'édition de décembre des Arabofolies prend à la lettre le titre de l'exposition «Habibi, les révolutions de l'amour» et célèbre la romance, la passion, les amoureux...

De l'inclassable Rasha Nas aux identités plurielles de Yelli Yelli en passant par le karaoké débridé conduit par Naïma Yahi, l'indie queer Mous Bahri ou l'hommage à la comédie sentimentale «Mélodie de l'espoir», il s'agira de décliner en musique toutes les gammes des sentiments qui nous traversent et nous façonnent.» écrivent les organisateurs à propos de ce festival unique en son genre.

Au programme de ce festival haut en couleur, on peut relever aussi le concert de Yelli Yelli.

«Moitié kabyle,moitié tchèque, née en banlieue parisienne, Yelli Yelli raconte son histoire de femme, son identité plurielle et ses interstices. Elle est la France et l'Algérie, mais pas seulement - d'ici, d'ailleurs, d'hier à demain, Yelli Yelli déborde d'histoires et de mots», peut -on lire dans le texte de sa présentation. Il est à noter que cette programmation figure en marge d'une grande exposition qui célèbre l'amour et le vivre ensemble.