Créant la surprise après avoir rencontré la presse, l'auteur de Disco Maghreb, le célèbre dj planétaire est parti à la rencontre de son ami en plein centre d'Oran où il a visité le magasin et rentré même le jeune street artist Mekky qui a entrepris durant des jours de dessiner le portrait de Hasni. À sa sortie DJ Snake s'est pris un bain de foule indescriptible sous les youyous et les slogans de «one two tree viva l'Algérie!» des jeunes complètement survoltés! Nous y sommes! La cérémonie de clôture de la 19ème édition des Jeux méditerranéens d'Oran se tiendra aujourd'hui à 21 h au nouveau stade olympique d'Oran Miloud Hadefi, l'une des nouvelles installations sportives, qui accueille actuellement une partie des activités des Jeux méditerranéens d'Oran. L'auteur du titre Disco Maghreb qui déchaine actuellement les foules est bien arrivé en Algérie hier après l'avoir annoncé sur ses réseaux.

Hommage à la culture algérienne

D'ailleurs, le DJ s'affichant dés son arrivée dans une photo protocolaire avec M.Derouaz suscite depuis quelques jours une vraie folie parmi les journalistes eux-mêmes. Lors du point de presse qu'il a animé hier matin, Derouaz l'a d'ailleurs présenté à la presse comme «un monument artistique qui partage la nationalité algérienne, venu honorer les Jeux méditerranéens et poursuivre la continuité de leur réussite.» Pour sa part DJ Snake s'est félicité de vivre les Jeux méditerranéens qui «sont clairement un succès» dira t-il de ces jeux bien qu'il ait affirmé qu'il ne jouera pas ce soir pour des raisons techniques et de temps, mais prévoit quelque chose de grandiose pour l'Algérie dans les jours à venir.. L'artiste qui avouera ne pas vouloir «se précipiter» révèle: « On travaille pour quelque chose de très important pour l'avenir Je vais peut-être ramener des stars avec moi la prochaine fois... Demain on va célébrer tous ensemble la clôture et ça va être top».

À propos du clip il affirmera: « Je m'attendais à ce que cela soit un succès mais pas à ce point en fait! Je suis le premier surpris. Concernant l'amour des Algériens ça je le savais déjà. Je savais qu'en venant tourner en Algérie, ca allait toucher le peuple algérien. Beaucoup de gens ont essayé de faire shooter le clip autre part mais j'ai vraiment insisté pour tourner en Algérie parce que c'est une chanson qui a été inspirée par le folklore algérien et je ne pouvais pas tourner cela outre part. J'ai pris le temps pour le tourner et j'espère que tout le monde a apprécié la vidéo. Aujourd'hui tout le monde m'en parle et je suis content d'avoir fait ça pour l'Algérie et sa culture» et de féliciter Boualem Disco Maghreb qui a révélé beaucoup de talents, les légendes du raï et c'était important der rendre hommage à la culture algérienne, au raï et à la musique de l'Ouest algérien. Je demande en tout cas à Boualem de rouvrir le magasin, d'en faire un musée ou quelque chose de bien. Je sais que Boualem travaille actuellement dessus. Je suis heureux d'avoir donné un peu de force à Disco Maghreb. Je suis le premier à être content de ça.» Et de se féliciter de voir l'Algérie classée troisième au niveau des médailles. Tout le monde est content, la ville d'Oran est en feu.»

Cheb Mami à la clôture

DJ Snake parlera longuement de la joie des Algériens. Une joie qu'il voulait leur rendre à travers ce clip. « C'était une obligation pour moi de faire un clip enfin en Algérie» Concernant l'organisation DJ Snake dira qu'il a trouvé cela top! « J'ai trouvé le stade magnifique. C'est un secret pour personne, l'Algérie peut organiser de grandes choses. Il y a beaucoup de gens talentueux parmi les artistes en Algérie, il est temps d'être uni et personne ne pourra arrêter l'Algérie. L'Algérie est belle, il faut tourner aussi en Algérie..

À propos du soixantième anniversaire de l'Algérie,il dira être super content d'être présent dans ce contexte. « C'est une grande date je suis fier d'être algérien».

Pour le reste, la soirée qui se veut à cent pour cent artistique, se déclinera en trois parties. La première sera étrennée par le président de la cérémonie d'ouverture et de clôture, à savoir le maestro Salim Dada him self qui a composé aussi la musique et conçu le spectacle de la cérémonie d'ouverture. Le compositeur et chef d'orchestre sera accompagné par une troupe de danse où la chorégraphie sera présente là encore. Il s'agira d'un orchestre symphonique méditerranéen composé d'un rassemblement de plusieurs musiciens qui feront honneur à la Méditerranée et aux jeux La seconde partie sera assuré par la grande chef d'orchestre française Zahia Zouani. Il s'agit de la première femme chef d'orchestre algérienne qui d'ailleurs n'a de cesse de revendiquer ses racines algériennes et qui fait la plupart des plateaux de télé françaises en affirmant haut et fort son attachement à l'Algérie. Cette dernière rendra hommage à la musique classique universelle dont celle de Camille Saint-Saëns dont le centenaire a été célébré l'année dernière. Un grand répertoire de musique classique sera décliné avant l'avènement de la troisième partie du spectacle qui sera plus animée, entraînante et dansante. Cette dernière sera consacrée à la chanson algérienne. Une centaine de musiciens sera dirigée par le célèbre chef d'orchestre d'Alhane oua chabab mais pas que, à savoir Farid Aouamer. Cet ensemble musical comprendra un orchestre symphonique en plus d'un orchestre rythmique moderne qui accompagneront de nombreux chanteurs. On citera Djamel Laroussi, Allaoua, Amine Babylone, Kamel El Harrachi ou encore cheb Mami qui fera assurément un tabac avec ses chansons raï des plus connues!