Plusieurs activités culturelles et artistiques incluant concerts de musique et projections de films historiques sont programmées à l'occasion du Sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre à Alger, et du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, a indiqué l'Office Riadh El Feth dans un communiqué. Dans le cadre de la tenue de la 31e session ordinaire du Sommet arabe, les 1er et 2 novembre à Alger, coïncidant avec la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le programme prévoit un salon du livre en plus d'une exposition mettant en avant les produits d'artisanat locaux à partir du 29 octobre. Des prestations musicales et un concert de musique symphonique, animé par l'Orchestre de l'Institut supérieur de musique (Insm)figurent également dans ce programme d'activités des établissements culturels sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts. L'Institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas), quant à lui, organise des spectacles de théâtre de rue et en plein air, selon l'Oref. À l'esplanade de Riadh El-Feth, des expositions, ateliers et concours en lien avec la Révolution du 1er Novembre, sont au programme en plus des projections de documentaires historiques et films d'animation, organisés par le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca). Par ailleurs, des spectacles de conte destinés aux enfants et des récitals de chant patriotiques font partie aussi de ce programme culturel devant accompagner les festivités célébrant le déclenchement de la lutte armée pour le recouvrement de l'indépendance de l'Algérie.