Cette semaine, l'Italie était, en effet, à l'honneur dans le cadre des journées du théâtre méditerranéen qui s'est tenu au niveau du théâtre Abdelakder Alloula et ce, via une pièce de théâtre de qualité. Intitulée «EL Berreto A Sonagli», cette dernière s'est produite la veille au niveau du célèbre théâtre de Milan. «La collaboration avec l'Institut culturel italien est un travail continu. Les gens qui viennent ici savent très bien que beaucoup de représentations de l'Italie ont été montrées ici. Ce spectacle sera en langue italienne. On avait deux choix, soit on ne le programme pas car le théâtre n'est pas équipé pour présenter une pièce en langue étrangère, soit on le programme et on vit l'expérience, en attendant de ramener les dispositifs de traduction. Ce qui n'est pas difficile. Mais le théâtre de toute façon c'est du langage universel. Il suffit d'avoir le résumé de la pièce pour pouvoir la suivre» dira en préambule Mourad Senouci, directeur du TRO.

La vérité ou le mensonge

Et Antonia Grandé de dire un mot sur cette pièce: «La coopération de l'Institut culturel italien avec la ville d'Oran est tres importante. Pour moi c'est une grande joie de revenir ici ce soir sur invitation de notre cher directeur. On a décidé de proposer au public d'Oran qui est un public cultivé qui aime l'art et le théâtre, un spectacle qui est un superclassique du théâtre italien parce que la pièce a été écrite par un grand écrivain italien Luijui Pirandélo, écrivain qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1934 et qui est pour nous un des importants auteurs, pas seulement de la littérature, mais du théâtre aussi. Il a écrit vraiment des pièces qui ont fait l'histoire du théâtre italien. Ce soir, on va suivre sur scène l'adaptation de Semoni Loulio qui est acteur et metteur en scène. Il sera accompagné de tres grands acteurs qui ont aussi une tres grande expérience.Ils viennent tous de Sicile. Bien que l'histoire se déroule justement en Sicile du début du siècle, elle se veut aussi actuelle». En effet il s'agira comme nous allons le voir de choses universelles, comme l'amour et l'infidélité, l'hypocrisie et l'honneur des hommes et des femmes. Des thèmes universels et atemporels. La pièce abordera le sujet de la réputation et ce que les gens sont prêts à faire pour sauver leur honneur et préserver leur image auprès de la société. À noter que la pièce est portée par la compagnie sicilienne Kikikénaqui qui signifie en sicilien: «Qu'est-ce que ça veut dire?». La pièce comprend des «archétypes universels». Le personnage principal féminin s'appelle Béatrice. Elle représente le symbole de la vérité à tout prix. Son mari Chimpa est prêt à tout faire pour sauver son honneur. Le frère de Béatrice est un être désinvolte qui ne fait pas attention à ses actes. Il y a aussi la jeune servante de Béatrice qui est le symbole de la tradition. Deux personnages sont aussi interprétés par le même acteur. Il symbolise la recherche de la vérité à leur façon. Le premier est magicien et l'autre, commissaire de police.

Béatrice ou le démon

Béatrice, dès le départ a des doutes sur son mari. Elle est persuadée que son mari la trompe. Elle décide de l'envoyer à Palerme pour tenter d'élucider cette affaire. Quand cette histoire de tromperie est découverte, c'est le drame pour le mari. Ce dernier est prêt même à tuer sa femme pour que cela ne soit pas révélé. La pièce donne à voir le dilemme entre admettre la vérité ou abimer sa réputation en l'éclatant au grand jour. Chaque personnage a ses propres motivations, mais tout le monde est d'accord pour cacher la vérité. Sauver son honneur et garder son image intacte, c'est ce qui compte. Chacun a ses propres raisons pour préserver ses intérêts et continuer à vivre. La seule qui est décidée à poursuivre sa recherche de la vérité est Béatrice alors que tous les autres refusent. Béatrice est par conséquent considérée comme une folle et est envoyée dans un asile psychiatrique...Moralité de l'histoire: toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais doit-on cacher sa vérité et se mentir à soi-même pour sauver sa réputation, un long débat en somme sur la moralité des hommes ou comment distinguer entre le faux et le vrai, la vraie face cachée de l'homme ou son apparence!