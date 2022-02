Il s'agit du «Dictionnaire encyclopédique des Berbères». Mohand-Akli Haddadou a consacré une grande partie de sa vie à la recherche et à la production livresque dans ce qui a trait à la langue, culture et histoire amazighes. Ceci, en plus de son apport incommensurable au département de langue et culture amazighes de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, auquel il a participé au lancement et dans lequel il a enseigné pendant plusieurs décennies. C'est son fils Mehdi Sofiane Haddadou qui a annoncé la nouvelle de la parution de ce nouveau livre. «C'est avec un grand plaisir que je vous annonce la parution du «Dictionnaire encyclopédique des Berbères» de mon défunt père, le professeur Mohand Akli Haddadou? à titre posthume», annonce le fils du regretté chercheur. Il précise? également? que c'est grâce à sa défunte mère que ce fruit voit le jour, aujourd'hui.

Le fils de Haddadou ajoute: «Son acharnement, son engagement et son dévouement envers son époux ont fait que ce dictionnaire, qu'avait fini mon père juste avant son décès, paraît et malheureusement, à son tour, elle est partie avant qu'elle ne puisse le voir édité».

Le fils de Haddadou a tenu à remercier le professeur Moussa Imarazene (enseignant-chercheur à l'université de Tizi Ouzou) de leur avoir prêté main forte pour achever ce travail scientifique. Il remercie aussi l'éditeur Mohamed Gaci (Berti éditions) d'avoir publié ce livre dans des circonstances particulières

Perpétuer un patrimoine culturel

Ce nouveau livre de Haddadou porte sur les populations berbères, les tribus, les dynasties ainsi que sur les figures de l'histoire et de la légende. Dans la présentation du livre, on rappelle que l'objectif du professeur Mohand Akli Haddadou a toujours consisté à diffuser et partager son savoir afin de laisser derrière lui un patrimoine culturel: «il ne cessait de répéter que le savoir est le seul héritage perpétuel que nous léguons à nos descendants, aussi, son nom restera gravé dans l'histoire de l'enracinement de la langue amazighe dans notre pays».

Le fils du défunt Mohand Akli Haddadou précise, en outre, que son père avait entamé l'écriture de ce livre publié à titre posthume, bien avant que son état de santé ne se détériore. «Il n'a cessé d'écrire alors qu'il était hospitalisé», ajoute le fils du chercheur «et ce, durant tout le mois sacré de Ramadhan.

La mort a eu raison de lui avant qu'il ne puisse savourer le plaisir de partager ses connaissances une dernière fois».

Pour leur part, les responsables de la maison d'édition Berti ont précisé que ce livre se veut aussi un hommage à Mohand Akli Haddadou Par la publication de ce «Dictionnaire encyclopédique des Berbères», les éditions Berti tiennent à rendre hommage au grand intellectuel Mohand Akli Haddadou qui tenait beaucoup à ce qu'il soit édité. «Bien que son édition ait eu lieu après la mort de l'auteur, nous avons tenu à réaliser son voeu», souligne-t-on avant de rappeler que Mohand Akli Haddadou s'est donné à fond pour nous transmettre ce qu'il savait et ce qu'il a exploré sur la culture et l'histoire des Berbères.

Hommage à Mohand Akli Haddadou

Dans ce nouveau livre, ajoute-t-on, Mohand Akli Haddadou décrit la société berbère à travers son histoire, de l'Antiquité à nos jours en mettant en évidence les femmes et les hommes ayant mené un combat culturel, politique ou militaire exemplaire, les territoires acquis ou conquis par les Berbères, les mouvements de populations et les dynasties ayant gouverné en Afrique du Nord. Il y est également indiqué que ce livre se veut évolutif et Mohand Akli Haddadou y a intégré toutes les personnalités, les tribus, les dynasties et les figures de l'histoire et de la légende par une mise à jour régulière des thématiques traitées en fonction de l'évolution des événements.

Le regretté Mohand Akli Haddadou est l'auteur d'une vingtaine de livres dont la majorité a trait à l'amazighité, mais aussi à l'islam.

Parmi ses livres les plus connus, on peut citer: «Guide de la culture et de la langue berbères», «Almanach berbère», «Les Berbères célèbres»,

«L'apport des Berbères à la civilisation universelle», «Dictionnaire de tamazight, parlers de Kabylie», «Tamazight tatrart, dictionnaire des mots nouveaux»...

Mohand Akli Haddadou est né le 24 novembre 1954 à Chemini, dans la wilaya de Béjaïa. Il obtient le baccalauréat en 1973 après avoir fréquenté un lycée d'Alger.

Amazighité et islam

Une année plus tard, il obtient le baccalauréat, français. Il est licencié en littérature et détenteur d'un diplôme d'études approfondies en linguistique, d'un magister ainsi que d'une thèse de 3e cycle de linguistique berbère à Tizi Ouzou et à Aix-en-Provence (France) en 1985, suivie d'un doctorat d'État en linguistique berbère, en 2003, à l'université «Mouloud Mammeri» de Tizi Ouzou. Depuis le début des années 90, il a rejoint le département de langue amazighe de l'université de Tizi Ouzou.

Ses ouvrages ont trait à la langue berbère, à l'islamologie et à la didactique. Il est l'auteur de nombreux articles de spécialité et participé à plusieurs colloques aussi bien nationaux qu'internationaux.

Mohand Akli Haddadou nous a quittés le 19 novembre 2018 à l'âge de 63 ans.

En février 2021, un concours portant son nom a été lancé par l'association culturelle «Agraw» de Chemini.