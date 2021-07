Le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé, dimanche à Alger, une journée d'information à l'occasion de la publication du premier volume du «Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux habités» en concomitance avec le double anniversaire du 59ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

«Le Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux habités», premier du genre en langue arabe, est le fruit d'une année de travail commun entre les chercheurs du Hcla et ceux des centres de recherche, des universités nationales, de l'Institut national de cartographie et de télédétection (Inct), du ministère de la Défense nationale, du ministère du Tourisme et du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d'Oran», a fait savoir le président du Hcla, Salah Belaid, lors de la présentation de la nouvelle publication au siège du HCLA. Selon Belaid, le dictionnaire dont la date de publication a été choisie en concomitance avec le 59e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, est le fruit des efforts d'équipes nationales de recherche ayant effectué un travail de terrain pour vérifier la précision de l'onomastique (anthroponymie et toponymie)». Il a souligné dans le même contexte, que cette partie comprend la toponymie de 16 wilayas, de Adrar à Alger, où de nombreuses références ont été adoptées et des techniques modernes ont été utilisées qui traitent méticuleusement les coordonnées des cartes, tableaux et nomenclature, dans le but de «généraliser l'usage de la langue arabe dans tous les aspects de vie» et rectifier l'appellation de certains lieux impactés par les changements de relief ou victimes de la destruction par le colonisateur de notre identité culturelle», ajoute l'orateur. Doté d'un programme numérique intelligent, ce Dictionnaire dont le code de lecture rapide est téléchargeable pour chaque wilaya, a-t-il ajouté précisant que le dictionnaire peut être téléchargé à partir du site Web du Hcla, tandis que des exemplaires seront distribués au niveau des bibliothèques publiques», rappelant que «le Conseil a lancé une page Facebook à partir d'aujourd'hui pour enrichir le travail au niveau de 58 wilayas et 1.541 communes». Le docteur Salah Balaïd a, également, indiqué que le processus d'élaboration du projet devrait bientôt prendre fin, dans l'attente de la parution des trois autres volumes du «Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux habités», (70% de taux d'avancement), lesquels seront rendus publics à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue arabe, coïncidant au 18 décembre prochain». Pour sa part, le chargé de mission à l'Institut national de cartographie, Abdou Mohamed, a passé en revue dans son allocution la contribution de l'Institut à la réalisation du «Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux habités», notant que cette réalisation scientifique et linguistique servira de «référence majeure pour la nomenclature géographique au niveau de l'Algérie». La rencontre scientifique, à laquelle a participé le chef du Conseil maghrébin de la choura, Saïd Mokaddam, a été rehaussée par la présentation de riches interventions de chercheurs des universités et des instituts nationaux chargés de la réalisation de ce dictionnaire numérique, lancé au début de l'année en cours, des interventions qui ont évoqué les plus importants contenus et les étapes de son élaboration qui constitue selon eux un moyen important de recherche dans les appellations des lieux à travers le territoire national en raison de la charge sociale, historique, culturelle et anthropologique du nom, pour mieux comprendre l'évolution de la société algérienne et de ses spécificités». Dans le même cadre, une exposition de cartes a été organisée pour l'Institut national de cartographie et de télédétection, mettant en évidence le rôle de cet institut dans la réalisation, le développement et l'élargissement du champ des études.