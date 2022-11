La pièce théâtrale «Dhil El-Ouahm» (Ombre de l'illusion) présentée par l'association théâtrale «Essitar» de la wilaya d'El-Oued (Algérie) a remporté les trois premiers Prix de la 10ème édition du festival maghrébin du théâtre amateur au tomber de rideau lundi à Nabeul (Tunisie) de cette manifestation culturelle, a fait savoir le metteur en scène de cette oeuvre. Le spectacle, de l'auteur Saïf El-Islam Menaï, Labiad Ahmed en scénographie et mis en scène par Nabil Messaï, s'est vu décerner les trois Prix du meilleur comédien, meilleure scénographie et du meilleur scénario, a affirmé M. Messaï Cette oeuvre théâtrale, met en avant, près d'une heure, une représentation réaliste dans les assemblées locales élues et leurs missions en termes de prise en charge et de traitement des préoccupations des citoyens et certaines pratiques allant à contre-courant de l'intérêt général que les quatre comédiens s'emploient à concrétiser sur les planches. Ces artistes oeuvrent, ainsi, à transmettre un message concernant la faisabilité du travail politique et son impact positif sur le quotidien du citoyen, en sus de la valorisation du véritable exercice politique pour la consécration de la pratique démocratique au service du citoyen, a expliqué le metteur en scène. Cette production artistique, à l'affiche de la manifestation culturelle maghrébine de quatre jours à Nabeul, fait partie de 70 oeuvres théâtrales sélectionnées et produites par onze troupes représentant les pays arabes, Libye, Mauritanie, l'Algérie et la Tunisie. Cette manifestation a donné lieu également à l'animation d'un stage de formation sur le théâtre de rue, une des performances théâtrales dans les lieux publics, par les artistes Nizar El-Kechou (Tunisie) et Ait-Ali Tounes (Algérie). Le festival maghrébin de théâtre amateur est organisé annuellement par l'association «Ibtissama» de Nabeul (Tunisie) qui célèbre cette année le 30ème anniversaire de sa fondation.