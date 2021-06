Dans son nouvel essai intitulé «Secondes escapades, cheminement d'une grande âme», Samy Assad continue d'explorer la conduite et les comportements des femmes et des hommes en société tout en suggérant une autre approche et des solutions pour affronter ce nouveau monde, en plus d'une trame explorant l'Algérie d'un point de vue touristique. Publié aux éditions «Hibr», avec le concours de l'Office des droits d'auteurs et droits voisins (Onda), cet ouvrage de 201 pages est le deuxième essai philosophique de ce jeune auteur qui a signé, dans le même esprit «Premières pérégrinations, l'apnée de l'homme véritable dans un monde énergivore». L'ouvrage aborde essentiellement des thématiques en rapport avec une sagesse de vie à pratiquer avec soi, ainsi que dans le rapport aux autres. Plusieurs niveaux de lectures permettent la libre interprétation du lecteur. Un protagoniste dénommé «homme véritable» intervient très souvent dans les nombreux récits du livre, il représente pour l'auteur un idéal masculin dans sa perspective pragmatique du monde qui l'entoure, et également l'homme doué de raison, de sagesse, et de pondération. Préfacé par l'universitaire Afifa Bererhi, «Secondes escapades», aborde le rapport à soi, l'efficience sociale et l'investissement énergétique en société, la hiérarchie des hommes, l'univers «burlesque» qu'il juge énergivore en plus d'une partie dédiée à la philosophie du tourisme où il explore différentes régions du pays. A chacun de ses textes, écrits de manière fragmentée, l'auteur expose un contexte, réaliste ou fictif, suivi d'un argumentation en symétrie ou en contradiction et propose souvent une forme de conclusion avec un ton souvent sentencieux et catégorique. Il propose également des escapades qui engagent à la réflexion à partir de son observation du monde, et plus particulièrement de son exploration de l'Algérie dans des lieux comme la casbah d'Alger, Cherchell ou l'antique Césarée, la vallée du Mzab, Constantine ou encore les hauteurs de la Kabylie et de l'Ouarsenis. Cependant, le lecteur, pour aller au bout du raisonnement de l'auteur, doit avoir la même appréciation des situations et contextes plantés par l'auteur pour pouvoir suivre son analyse et juger des conclusions avancées. Né en 1996, Samy Assad est un professionnel du secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui a toujours été animé d'une grande curiosité intellectuelle pour le domaine de la philosophie, il a publié en 2020 son premier essai, «Premières pérégrinations, l'apnée de l'homme véritable dans un monde énergivore».