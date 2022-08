Une communion parfaite a caractérisé les deux prestations d'Ali Amran avec son public. Les spectateurs étaient complètement emportés par la voix de l'artiste qui a su répondre, avec brio, à toutes les attentes de ses fans. Des fans qui avaient tout l'air de vénérer leur idole. Ali Amran a, d'ailleurs, exprimé toute sa joie suite à la réussite de ses deux spectacles à l'issue de ces derniers. Il semblait même surpris par un tel engouement de la part de ses fans, surtout après une absence sur scène ayant duré plus de trois longues années à cause principalement de la pandémie mondiale.

Ali Amran a affirmé qu'il est très ému après tant d'échanges harmonieux avec son public venu non seulement des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi des wilayas limitrophes comme Boumerdès, Bouira et Alger, entre autres.

Retour de l'espoir

Il y a eu même, parmi le public, des familles d'émigrés, venus passer l'été au bled. Ali Amran a affirmé que la période de trois années passées loin de la scène a été éprouvante aussi bien pour lui que pour l'ensemble des autres artistes, mais avec ce retour, l'espoir est revenu. Ali Amran a affirmé que durant ces trois années de «silence», il a profité pour écrire et composer de nouvelles chansons. Il ne s'agit donc point d'une traversée de désert. «Nous avons aussi organisé des activités sur Facebook, notamment un concours qui a eu un succès», a ajouté Ali Amran. C'est l'un des tout premiers chanteurs à se produite au théâtre de plein air «Abdellah Mohia», inauguré le 5 juillet dernier à l'occasion des festivités commémoratives de la fête de l'Indépendance. Ali Amran succède ainsi à Karim Abranis, qui a été le premier chanteur à s'y produire. Depuis le début de l'été, la wilaya de Tizi Ouzou a renoué avec les spectacles avec les chanteurs.

Azazga au rythme des festivals

À Tigzirt, à Tizi Ouzou-ville, à Azazga et ailleurs, de nombreux chanteurs ont animé un ou plusieurs galas à l'instar d'Ait Menguellet, Mohamed Allaoua, Karim Abranis,...

En plus des galas, il y a lieu de rappeler que la région vit aussi au rythme des festivals. Après la tenue des festivals de la poterie de Maâtkas, le Salon de la poterie d'Ath Kheïr, la fête du bijou d'Ath Yanni, le village Bouhamdoune dans la commune de Maâtkas s'apprête à abriter le festival du théâtre amateur du 6 au 11 août. Il y aura également la tenue de la 9ème édition de la fête de la figue de Barbarie au village Sahel dans la commune de Bouzeguène. Il faut préciser que toutes les activités artistiques qui se tiennent un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou connaissent un grand engouement et une remarquable affluence de la part du public qui attendait avec impatience que la situation sanitaire se stabilise afin de pouvoir renouer enfin avec les soirées.

Des milliers de personnes ont afflué sur les différents galas ayant eu lieu cet été en Kabylie.

Le rush sur la fête du bijou d'At Yanni est également en train de battre tous les records, selon les premières estimations rendues publiques par les organisateurs. Il en est de même concernant les autres activités.