Le centre d'art culturel, dont le siège est à Oran, élargit ses activités, voire ses horizons et arrive à Alger.

En effet, placé sous le thème «L'esprit du patrimoine», trois week-ends culturels sont organisés successivement et comprendront un riche programme à la fois culturel et artistique des plus variés.

Le centre culturel d'art El Yasmine vous convie, en effet, du 08 au 11 décembre à un événement des plus intéressants au niveau de l'opéra d' Alger Bouaem Bessaïh.

Lydia Ladjouzi représentante de Dar El Yasmine, est responsable du volet «artisanat d'art». C'est son métier depuis 20 ans. Elle a organisé moult événements dans ce sens. Aussi, elle nous informe d'emblée que cette partie va regrouper une centaine d' artistes et artisans dans le domaine de l'artisanat d'art 100% made in bladi. Ces derniers sont issus des différentes wilayas du pays. Il y aura un grand choix au niveau de la sélection de catégorie de création. «Cette expo-vente fera la promotion du beau» nous dira notre interlocutrice qui dit en avoir marre de ce qui se faisait dans les années 1980.

Hommage aux grands de la chanson algérienne

Son événement donnera à voir de l'artisanat d'art de qualité dans les différents domaines, à savoir: le prêt-à porter, la maroquinerie, la confiserie, les bijoux faits main, les produits du terroir à l'instar de la fromagerie, des produits recyclés, de la céramique, des tapis en provenance de Ghardaïa, notamment, de la mosaïque, de l'art floral, etc.

En plus de cette grande expo qui rassemblera une quantité d'objets du patrimoine qui rivaliseront en termes de qualité et d'esthétisme, viendront s'ajouter des rencontres avec des auteurs lors de séances de ventes-dédicaces avec les meilleurs éditeurs de la place d'Alger.

On citera, entre autres, Casbah, Daliman etc. Ces derniers seront présents via leurs auteurs qui feront le déplacement à l'opéra d'Alger à la rencontre de leur public et signer leurs ouvrages.

On relèvera qu'une expo de peinture fera également partie du rayon de l'artisanat d'art. Le public se verra offrir aussi des cadeaux surprises à l'occasion de sa venue! Ce week-end allongé se soldera qui plus est par une tombola.

À noter que le 10 décembre à partir de 19h un concert sera rendu en hommage aux divas de la chanson algérienne Saloua, Nerjdesse ainsi que Nadia Benyoucef.

Le second week-end culturel qui se tiendra du 15 au 18 décembre 2021 verra se décliner le même programme ou presque!

En effet, plusieurs créateurs de mode ou stylistes modélistes seront de la partie pour des prestations artistiques uniques.

En effet, à la place d'un défilé de mode classique, les mannequins vont sillonner les rayons dans un concept orignal pour faire découvrir les diverses marques de couture et leurs collections vestimentaires dans une ambiance qui se voudra «chaleureuse».

Il s'agit, en effet, de «performance» artistique dans le prêt- à- porter qui ravira certainement le public.

À noter que le 16décembre, à partir de 19h, se produiront d'autres artistes qui rendront hommage aux voix légendaires masculines, à savoir Rabah Deriassa qui nous a quittés récemment, mais aussi Mohamed Lamari et Abderrahmane Aziz.

Un public et des offres de qualité

La troisième semaine culturelle quant à elle se tiendra du 27 décembre au premier janvier 2022. Elle aura lieu cette fois au niveau de Dar El Yasmine d'Oran. Elle consistera à fêter en beauté la fin de l'année avec une grande exposition d'art. Il est bon de noter que chaque participant à l'expo de l'artisanat d'art, au niveau de l opéra d'Alger, paye quinze mille dinars.

En retour cela lui permettra de réserver un espace, en le lui fournissant avec table et chaise comprises.

Notre interlocutrice, madame Lydia Ladjouzi nous fait savoir que tout cet argent va dans l'organisation de l'événement et ce que comprend la location de l'espace, la sono, les bannières, la publicité etc. «Notre but est de lancer des évènements de qualité car il y en a marre avec la médiocrité» dit -elle tout en rajoutant un peu, avant que le public arrive,lquel est un «connaisseur en matière culturelle». Et d'estimer: «La première édition de notre événement qui s'est tenu cet été au niveau de l'opéra d'Alger a cartonné. La population qui s'y est deplacée était constituée de personnes qui possèdent un certain niveau intellectuel.

Elles savent bien apprécier les oeuvres aussi bien faites à la main, qu'un livre édité...»