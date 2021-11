La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal a supervisé, jeudi au Palais de la culture Moufdi Zakaria, le lancement du programme de la célébration de la Journée internationale de l'Art islamique, proclamée par l'Unesco, lors de sa 40e session en 2019. Après avoir inauguré cette exposition organisée par la Bibliothèque nationale et le Club algérien de la calligraphie arabe d'enluminure, la ministre et la délégation qui l'accompagnait ont sillonné les différents pavillons oû les oeuvres présentées mettent en valeur la richesse de la culture algérienne ainsi que la calligraphie arabe dans toute sa splendeur.

L'art islamique sous toutes ses formes

À cette occasion, Wafa. Chaâlal a distingué le docteur. Mohamed Ben Saïd Cherifi, une sommité de la calligraphie arabe. Natif de la wilaya de Ghardaïa (Grara) en 1935, le doyen des calligraphes est connu en particulier pour son écriture du Saint Coran et de la conception de la monnaie algérienne. Il a enseigné à l'École supérieure des beaux-arts depuis 1964.

Une conférence sur l'art islamique a été animée également, à l'occasion, par le docteur Khadidja Nechar, directrice de l'Institut archéologique (Alger II) et le docteur Hanafi Aïcha. Ces activités qui s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Art islamique vise à faire connaître l'art islamique, sous toutes ses formes, qui a contribué à la sauvegarde de la civilisation humaine, l'ancrage de la valeur de tolérance entre les peuples, tout en favorisant le rapprochement interculturel pour enrichir la diversité culturelle, la liberté d'expression et le dialogue.

A noter que le Musée national public de la calligraphie islamique de Tlemcen a rendu lui aussi hommage au doyen des calligraphes algériens cheikh Ali El Kacemi, de la ville d'Oran, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'Art musulman coïncidant avec le 18 novembre de chaque année.

Une exposition de ses oeuvres calligraphiques a été organisée à cette occasion au niveau des galeries d'art du Ccentre d'études andalouses au grand plaisir des amateurs de cet art. Cette manifestation artistique qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée culturelle de l'établissement, permet de «rendre hommage au doyen de la calligraphie islamique l'imam, le moudjahid et le calligraphe Ali El Kacemi qui, du haut de ses 88 ans, continue d'être prolifique et de réaliser des oeuvres exceptionnelles», a indiqué le directeur du musée, Sid Ahmed Lasnouni.

À cet âge avancé, le calligraphe autodidacte de la ville d'Oran poursuit son travail en transcrivant en mode de la calligraphie maghrébine le Saint Coran.

«Le calligraphe souhaite que son oeuvre, presque achevée et entièrement écrite à la main, puisse faire l'objet de correction et de relecture par des spécialistes des affaires religieuses pour qu'elle soit imprimée».

Cheikh Ali El Kacemi doyen des calligraphes

Toujours actif, le calligraphe, cheikh Ali El Kacemi a déclaré avoir entamé l'écriture du Coran à l'âge de 80 ans et que sa passion pour la calligraphie a débuté après le recouvrement de l'Indépendance nationale.

Le directeur du Musée national public de la calligraphie islamique, Sid Ahmed Lasnouni, a indiqué que cette exposition se poursuivra durant un mois et qu'une manifestation sera organisée à l'occasion de la célébration du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Des ateliers de formation en calligraphie arabe (mode maghrébin) seront animés en parallèle à l'occasion de l'exposition par les calligraphes cheikh Ali El Kacemi et Karim Youbi de la ville de Sebdou. Ces ateliers s'inscrivent dans le prolongement de la dernière rencontre des calligraphes algériens organisée récemment à Tlemcen.