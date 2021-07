L'association des arts et de la musique moderne (Akam) d'Oran propose sur la Toile des soirées musicales virtuelles afin d'animer l'activité culturelle durant la saison estivale marquée par une recrudescence des cas de contamination par la Covid-19, a fait savoir son président, Souag Mokhtar. Plus de 50 artistes, entre musiciens et chanteurs, animent ces soirées, a-t-il indiqué, soulignant que l'initiative vise également à soutenir les artistes condamnés à arrêter leurs activités depuis un an et demi à cause de la pandémie de la Covid-19. Dix veillées musicales sur les sites officiels de l'association avec la participation de cinq chanteurs pour chaque soirée d'une heure sont au programme de cette activité qui a débuté la semaine dernière, a-t-on fait savoir. L'initiative est accompagnée par la direction de la culture et des arts en collaboration avec la direction générale de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins, a indiqué Souag. À rappeler que l'association avait organisé des soirées similaires via le Net durant le mois de Ramadhan dernier.