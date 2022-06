Pour en savoir plus et dérouler le programme qui se tiendra à la fois à Alger, mais aussi dans les villes de Constantine et d'Oran, un point de presse a été animé mardi au niveau du Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi en présence des différents représentants des Etats membres. «Cette année, nous sommes fiers de mettre la gent féminine sur le devant de la scène», a fait savoir l'ambassadeur de la Délégation européenne en Algérie, Thomas Eckert, arguant que ce festival est «un exemple de soutien pour les femmes artistes et les femmes en général». Au total, quinze pays de l'Union européenne, prendront part à cette manifestation, dont le Portugal, les Pays6 Bas, l'Italie, la Suède, la République Tchèque, l'Allemagne ou encore la Belgique.

Fusion des styles

Ces derniers présenteront des spectacles diversifiés alliant plusieurs genres de musique, notamment «de la pop au jazz, du rap à la musique du monde, de la musique classique à celle traditionnelle, en plus de quelques prestations de danse». C'est Samira Brahmiya qui aura l'insigne honneur d'inaugurer ce festival ce jeudi à partir de 19h, une occasion inédite qui lui sera donnée pour présenter au public algérien, son nouvel album intitulé «Awa». Samira Brahmia invitera sur scène ses amies en les personnes de la mère spirituelle des Touareg, Badi Lalla, la voix sénégalaise Penda Niang et la talentueuse Hind Boukella, sans oublier la virtuose guitariste Soumia Ghechami. Le mélange des styles ainsi que les nationalités seront de mise comme il est de coutume dans ce festival qui respire l'ouverture sur le monde, culturellement parlant. On en donne pour exemple Yousra Boudahn la jeune artiste et chanteuse algérienne qui représentera la France. Cette dernière qui fera montre de son talent en interprétant ses chansons n'hésitera pas à reprendre à sa façon les plus beaux standards de la chanson française. Simona Abdellah est aussi à l'image de la pluriculturalité de ce festival, puisque cette artiste combine, à elle seule, une double identité en étant à la fois palestino-danoise! On notera aussi l'artiste d'origine algérienne Karima qui représentera l'Italie. Cette dernière présentera pour sa part son nouvel album tout aussi frais qu'inspirant. Un album tout en acoustique et plein d'émotion qui saura ravir le public.

Le Portugal, quant à lui, sera représenté par le groupe Senza dont la musique est un vrai cocktail de sonorités différentes et de rythmes dansants. La Belgique sera présente pour sa part grâce à la belle chanteuse Typh Barrow qui saura émerveiller à coup sûr le public par sa musique qui allie à la fois le jazz et la saoul. Les Pays-Bas, pour leur part, ne manqueront pas de faire parler d'eux grâce à la chanteuse Numidia qui, non seulement s'adonne au rap et à la danse, mais aussi au cinéma puisqu'elle a joué récemment dans un film appelé les noces marocaines de Johan Nijenhuis. La musique traditionnelle suédoise sera portée quant à elle par deux formidables musiciennes, à savoir Kristine West et Sunniva Abelli. La Hongrie se distinguera quant à elle grâce à l'auteure, compositrice et interprète de Budapest, Boggie.

La République tchèque sera présente en force grâce au groupe Dovorak's Inspirations, un quatuor de musique classique. La Pologne sera de mise via trois artistes exceptionnels. En effet, Anna Budzynska, Laura Kluwak-Sobolewska et Faycal Bellatar mêlent proses, poésies au chant pour offrir un voyage par-delà les éthers où la raison divague, l'âme muse et le coeur s'extasie.

Opéra, danse et musique baroque

Nos trois artistes vont nous raconter 400 ans d'opéra à émoustiller vos sens et affuter vos papilles. Il s'agit, en fait, d'un opéra baroque qui se veut un voyage à travers les lieux et le temps par son lyrisme vocal contemporain en passant par la chanson romantique du XIX siècle. L'Autriche, pour sa part, présentera le trio féminin Travel Diaries pour un projet musical aussi bien varié qu'épicé et coloré. L'Allemagne emportera le public grace au duo Bernadette La Hengst/Claudia Wiedmer pour un concert des plus survoltés. L'Espagne nous offrira un superbe spectacle entre chants et danses espagnoles. La Grèce subjuguera aussi le public grâce au duo international Dane Papmattaou-Matshke au violon, et Uwe Matshke au piano.

Enfin, l'Irlande des plus surprenantes sera présente avec la chanteuse qui fascine Wallis Bird qui s'adonne à la musique pop acoustique. En somme, une très belle programmation en perspective!