Des reproductions de monuments célèbres symbolisant les capitales et les villes des pays arabes ornent la grande place près de Djamâa El-Djazaïr, un aménagement réalisé dans le cadre d'une grande opération d'embellissement initiée par la wilaya d'Alger, à l'occasion du Sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre dans la capitale. Réalisés par de jeunes plasticiens et sculpteurs algériens chapeautés par l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, 22 monuments célèbres et symboliques des différents pays arabes ont été disposés dans cette place dont des reproductions des principaux monuments des capitales de la Palestine, de la Tunisie, de la Libye, du Koweït, du Qatar, de l'Égypte et de la Jordanie, entre autres. Une reproduction du Dôme du Rocher, mosquée emblématique érigée à proximité de la mosquée d'Al-Aqsa à El Qods occupée, fait face à Djamâa El-Djazaïr tout en étant visible depuis l'un des principaux axes routiers de la capitale. La Tour de l'horloge de Tunis, le célèbre site archéologique de Petra en Jordanie, les Tours de Koweït ou encore une reproduction de la grande pyramide d'Egypte et de la mosquée El Hamoudi de Djibouti, figurent parmi ces oeuvres exposées. Une reproduction du Mémorial du martyr (Maqam Echahid), symbole de l'Algérie qui abrite ce 31e Sommet, a également été érigé sur cette place ornée des emblèmes nationaux de chacun des pays arabes. L'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a fait appel à de nombreux plasticiens et étudiants en art pour réaliser ces sculptures avec l'objectif «d'apporter une esthétique thématique et de rapprocher le citoyen de cet événement majeur», indique Nazim Hammadi, directeur de l'établissement. Outre l'aménagement de cette place, l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a également élaboré un programme d'accompagnement culturel du Sommet arabe qui coïncide avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.