La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a examiné mercredi dernier à Alger avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger et la délégation qui l'accompagne des projets communs dont la réalisation a été retardée en raison de la crise sanitaire qu'à connue le monde, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont convenu d'accélérer la cadence de réalisation de ces projets qui visent à renforcer les relations culturelles entre les deux pays et peuples, en oeuvrant à activer le programme exécutif algéro-chinois 2021-2025, notamment dans son volet culturel. La rencontre a été une occasion d'évoquer le Salon international du livre qui sera organisé à Pékin, l'Algérie étant l'invité d'honneur de cette édition. La partie chinoise a fait part de la disponibilité de son pays à assurer les meilleures conditions à la délégation algérienne participant à l'évènement. La rencontre a permis également de revenir sur la formation dans plusieurs domaines, en relation avec le secteur de la culture et des arts, comme le patrimoine et le cinéma, outre l'examen des moyens de renforcer la coopération, en proposant l'organisation de manifestations conjointes entre les deux pays.