Placé sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, le Palais de la culture, Moufdi Zakaria, a abrité, le lundi 10 octobre, un colloque scientifique intitulé: «Cinéma algérien: regards croisés». Ce dernier s'est tenu en présence du conseiller du président de la République en charge de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, des fonctionnaires du ministère, des directeurs d'institutions et de centres affiliés à la tutelle et de l'élite, ainsi que des acteurs de cinéma, des universitaires et des chercheurs dans le domaine du cinéma. Le symposium a vu l'intervention de professeurs et de chercheurs spécialisés dans le domaine, issus d'universités nationales et internationales. Les communications étaient focalisées, d'après le communiqué du ministère de la Culture, sur les perspectives du cinéma algérien et les moyens de le développer.

«Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture et des Arts, à sa tête Soraya Mouloudji,consistant à établir des traditions qui ouvrent des perspectives de coopération entre le monde de la recherche en cinéma algérien et le monde de la création cinématographique, d'autant plus que les universités algériennes et les centres de recherche de notre pays regorgent de dizaines de travaux académiques, d'articles et de thèses qui portent sur le thème du cinéma, l'industrie cinématographique algérienne, ce qui profitera au processus de création cinématographique et à l'industrie cinématographique en Algérie si ils sont correctement exploités.»

Cinéma algérien: regards croisés

Ahmed Bedjaoui, Nabil Djedouani, Manal Zighaz ou encore Zine Abdelhaq ont abordé des questions autour, notamment de la sauvegarde du patrimoine national et des archives cinématographiques, du rapport entre le cinéma et le public, mais aussi de la mission et importance des festivals de cinéma en Algérie. Ce colloque intervient en parallèle de la visite dans la matinée de la ministre française de la Culture en Algérie, Rima Abdul Malek. «Les deux ministres ont passé en revue les possibilités de coopération entre les deux pays dans le domaine culturel et artistique, et ont exprimé leur volonté de saisir davantage d'opportunités pour renforcer le partenariat et l'échange d'expériences dans de nombreux domaines liés au secteur de la culture et des arts, notamment dans le domaine du cinéma, le patrimoine culturel, le livre et la formation artistique, tout en étant prêtes à développer d'autres domaines de coopération pour assurer les intérêts communs des deux pays.»

Dialogue et échange interculturel

Et d'indiquer: «La ministre française de la Culture a saisi cette occasion pour remettre à la ministre Soraya Mouloudji, une copie numérique des peintures rupestres préhistoriques du Parc national du

«Tassili Nazger», qui ont été documentées par le chercheur français, Henri Lot, après avoir découvert les dessins du Hoggar et du Tassili dans les années cinquante du siècle dernier, lorsqu'il entreprit un inventaire de toutes les inscriptions rupestres de la «Vallée du Grat» dans la wilaya d'Illzii, qui se trouve actuellement au niveau du Musée d' Histoire naturelle dans la capitale française Paris, où il a été récupéré à des fins d'exploitation dans la recherche scientifique et la valorisation du patrimoine culturel.» À noter que la ministre française de la Culture a effectué au courant de l'après-midi, une visite à la librairie du Tiers-Monde et ce, en présence de quelques écrivains et éditeurs algériens et français. Etaient présents, Anissa Ameziane, la directrice des éditions Casbah, l'auteur Aïcha Kassoul, l'autrice et finaliste de la short list du concours Mohamed Dib, Corinne Chevalier, le jeune talentueux écrivain Abdelmoaiz Farhi, Samir Kacimi, auteur publié aux éditons Barzakh. Etaient aussi présents, également Ahlam Gharbi, la directrice des Instituts français d'Algérie.

Le tout orchestré par Ali Bey, le directeur de la librairie du Tiers- Monde, sise à la place de l'Emir Abdelkader, devenue un peu plus célèbre en 2017 quand Emmanuel Macron s'est fait interviewer carrément à l'intérieur de ses murs.