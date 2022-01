l'Institut français d'Alger, vous convie du mardi 31 janvier à 8h00 au samedi 30 mars à 18h00, à un evenment baptisé le « Journal de la Nuit des idées 2021». Cette année, la Nuit des idées prend aussi la forme d'un journal particulier qui sera diffusé le lundi 31 janvier 2022, un journal, à l'esthétique protéiforme qui prendra place sur les murs, le sol, dans les espaces les plus exceptionnels de l'Institut français d'Alger qui va se transformer en vadémécum empli de sens, un vadémécum fait de phrases diverses écrites à travers les embruns des deux rives de la Méditerranée.

La Nuit des idées instituée dans les turbulences d'un monde qui bouge s'est emparée de la lumière des interactions et des débats d'idées pour devenir un vrai espace d'échanges de tous bords, la société civile dans toute sa diversité, les intellectuels avec toute leur illumination, les artistes dans toute leur inspiration y ont apporté un brin d'humanité empli de savoir... L'écriture, la lecture par la phraseuse Luisa, l'art dans tout le plaisir d'aborder par le mot ce que le sens subtil du mot «Proches» veut dire, dans une thématique qui dépasse les frontières à travers les phrases des artistes, des journalistes, des médecins, des enseignants, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, des sociologues, des chercheurs ainsi qu'une féministe, une femme politique, une chanteuse, un député européen et un philosophe qui ont apprécié ce concept et qui ont adhéré à cette oeuvre collective... Le journal de la Nuit des idées sera diffusé le lundi 31 janvier 2022 sur le site et la page facebook de l'Institut français d'Alger. Il sera installé dans les endroits les plus inattendus de l'Institut, Alger-Centre. Une carte interactive permettra au grand public de découvrir toutes les belles phrases de personnalités venues de plusieurs villes des deux rives en langue française, corse, bretonne, arabe, amazighE, serbe, turque, italienne...