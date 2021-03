L'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger, représentée par son directeur Monsieur Djamel Larouk et Son Excellence, M. Witold Spirydowicz ambassadeur de la République de Pologne ont inauguré, hier matin, au niveau de l'Esba, une fresque murale intitulée «La culture et la science unissent le monde», Maria Sklodowska-Curie et Fryderyk Chopin «Varsoviens par naissance, citoyens du monde par leur talent...» (cit. de C.K. Norwid). Une cérémonie qui s'est déroulée en présence, notamment de plusieurs représentants du corps diplomatique et, notamment la ministre de la Culture et des Arts, venue avec plusieurs heures de retard. Cette fresque a été réalisée dans le cadre d'un partenariat culturel algéro-polonais, qui consacre une collaboration active depuis plus de deux ans déjà sur plusieurs projets culturels et historiques entre les deux pays. Cela s'est concrétisé par un bon nombre d'actions culturelles et patrimoniales historiques conjointes. Cette fresque murale inaugurée, hier, est le fruit d'un travail laborieux de deux artistes plasticiens algériens, à savoir «Mohic», Mohamed Marzouk et Fouad Yahiaoui. Tout deux sont en fin de cursus à l'Esba.

Mariage de la science et de la culture

Cette fresque murale, nous dit -on, «incarne les valeurs universelles de la science et de la culture réunies dans un travail de grande valeur artistique réalisé au sein de l'Esba».. Lors du vernissage et dévoilement de ce travail artistique Jaoudet Gassouma, le porteur du projet a fait savoir que: «C'est le résultat d'un travail qui se fait déjà depuis 4 ans. On avait déjà organisé un concours lors du Fibda consacré à une personnalité polonaise qui était Rigor, qui avait participé à l'opération Torche, qui a permis le débarquement des alliés en 1942. Ensuite on avait fait un travail commun sur toutes les personnalités polonaises qui étaient en Algérie, notamment Zywotko, un grand sportif qui est resté pendant des années à la JSK et obtenu plusieurs titres. Et maintenant il s'agit d'un hommage à Chopin et Marie- Curie. Ils sont varsoviens de naissance et citoyens universels par leur talent. C'est une opération qui se fait dans le monde, un concours sur une initiative polonaise, qui est toujours consacré à ces deux personnalités. Car elles incarnent toutes deux des valeurs d'humanisme, de science, d'abnégation, de savoir, de recherche et de persévérance...».

Partager le savoir avec les autres

Et Marta Sek-Spirydowicz, première conseillère, chargée de la promotion économique et culturelle au sein de l'ambassade de Pologne à Alger de déclarer pour sa part: «On a choisi deux personnalités polonaises célèbres, à savoir Maria Sklodowska-Curie, deux fois prix Nobel et Fryderyk Chopin car ces deux-là représentent l'universalité par le talent. On parle du travail de deux personnalités qui ont marqué l'histoire. Notre message est qu'il faut travailler pour développer son talent, il faut partager le talent avec l'humanité, il faut partager le talent pour le bien public. C'est la responsabilité des grandes personnalités. L'autre message que nous voulions apporter via cette fresque est que l'union de la science et la culture est très importante car ces deux entités unissent le monde». Et d'ajouter: «Aussi, il faut savoir que Maria Sklodowska-Curie a été éduquée en Pologne. À 20 ans elle part en France, chez sa soeur qui était docteur en oncologie et en gynécologie. Pour nous c'est un symbole d'une femme forte qui a lutté dans ce monde dominé par les hommes. Elle a été la première femme prix Nobel,elle l'a obtenue cette distinction aussi avec son mari. Elle obtient plus tard un second prix Nobel après la mort de son mari. C'est la première femme qui repose au Panthéon, à Paris. C'est un symbole les femmes, les étudiants.. Nous l'avons choisi aussi pour dire que le talent ne se donne pas seulement par Dieu. Il faut le travailler dur pour l'obtenir et le développer. Il faut le partager après. Au niveau de l'école des beaux-arts, c'est un signe très fort qui est émis...»

Il est à noter que cette fresque est une peinture murale représentant les personnalités de la science et de la culture polonaise, en l'occurrence Maria Sklodowska-Curie et Fryderyk Chopin qui incarnent des personnalités polonaises d'excellence, varsoviens de naissance et citoyens du monde par leur talent. L'oeuvre est le résultat d'un concours organisé conjointement par le service culturel de l'ambassade de Pologne représenté par Madame Sêk - Spirydowicz Marta en partenariat avec l'Esba représentée par le chef de département beaux-arts, Jaoudet Gassouma, et directeur du projet Sklodowska-Chopin.

Rapprochement diplomatique

La peinture murale est dessinée sur un style de figuration libre, Street-Art, réalisée en acrylique après préparation du mur, seuls les personnages sont imposés, le choix des couleurs, composition et inspiration générale sont le fait des deux artistes sollicités et de leurs assistants Sofiane Dahmoun et Ihab. Thématiquement, elle représente deux personnalités d'origine polonaise qui ont rayonné sur le monde et qui sont un exemple de savoir, d'inspiration, de résilience et de succès universel, sur des valeurs humanistes, pacifiques et fondamentalement ancrées dans le progrès de la nature humaine partagé par le monde entier. Des citations sont aussi écrites en langue française et en calligraphie arabe moderne («el îlm ou ettakafa yaltakian») sur la fresque murale en grisé en portant des informations citées dans le concours. La fresque murale est longue de 16 mètres linéaires et une hauteur de 8 mètres (2x 8m/4m) soit près de 64 mètres carrés.