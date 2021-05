Les massacres du 8 mai 1945 ont été abordés par certaines oeuvres littéraires, dont la majorité a été écrite par des écrivains originaires de la ville de Sétif ayant vécu ses évènements tragiques durant leur jeune âge ou entendu parler dans leur entourage, où qui ont même conduit certaines d'entre eux en prison, toutefois, cet incident, qui reste réservé aux livres d'histoire, a été rarement le sujet des oeuvres littéraires. Dans son oeuvre célèbre «Nedjma», l'écrivain Kateb Yacine a abordé ces massacres à travers quelques chapitres dans lesquels il a évoqué sa participation, à l'âge de 16 ans, à ces manifestations, son incarcération et sa condamnation à mort. Par ailleurs, le roman «Talghouda» de l'écrivain Omar Mokhtar Chaâlal a mis la lumière sur ces massacres et raconte une partie de la biographie et de la lutte du journaliste et militant dans le Mouvement national, Abdelhamid Benzine (ami de Kateb Yacine) durant la période entre 1931 et 1945.

Une partie de ce roman a été dédiée à la participation de Benzine à ces manifestations à Sétif après la fin de la Seconde Guerre mondiale sous la direction du mouvement des Amis du manifeste et de la liberté, lesquelles avaient pour objectif de rappeler les promesses faites par les Français aux Algériens et aux autres peuples colonisés concernant le droit à l'autodétermination. La réaction de l'occupant français fut sévère pour Benzine et l'a forcé à quitter la ville avant de revenir après que les choses se soient calmées. Il a été incarcéré et torturé avant d'être remis en liberté en 1946.

Parmi ces oeuvres «Houba et la quête du Mahdi attendu» d'Azzedine Djellaoudji qui s'est penchée sur l'émergence du Mouvement national à Sétif ainsi que la prise de conscience chez ses habitants en particulier et les Algériens en général. Cette oeuvre a traité en détails les massacres du 8 mai. Ces massacres sont en général absents dans la littérature algérienne aussi bien arabophone que francophone.

Les romans se sont contentés de faire allusion à ces massacres. Pour le critique Mohamed Sari, «ces massacres constituent un évènement tragique qui a été traité plus dans les textes historiques que ceux littéraires».L'écrivain Mohamed Benziane estime, de son côté, que le non- traitement de cet évènement dans des romans est dû à plusieurs facteurs dont le fait que le roman algérien n'est apparu que durant les années 1940.