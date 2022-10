Les oeuvres artistiques de l'inchad reproduites au théâtre Mohamed Tahar-Fergani de Constantine par la troupe algérienne «Essalam» (Tébessa) et celle de «Hizb El Mahdia» de Tunisie, ont subjugué mercredi le public présent qui a longtemps ovationné les différents morceaux interprétés durant la deuxième soirée de la 9e édition du festival international de l'Inchad.

Dédié exclusivement aux vertus du prophet Mohomed (Qsssl), cette soirée, marquée par une présence notable des familles, a été l'occasion pour les mounchides des deux troupes d'interpréter, entre autres, «Zad Nabi», «Mohamed Jed El Hassanaïn», «Hadi El Arwah» et «Salou Ala Kheir El Anam», qui ont enchanté les amateurs de l'inchad venus se ressourcer de madihs truffés d'atouts agréables et d'éloges du prophète(Qsssl) Mohamed.

Les voix retentissantes des chefs de troupes transcendant, en récital, les différents niveaux vocaux et formant une mosaïque de styles mêlant spiritualité et soufisme ont transporté la présence dans un univers de mysticisme, de foi et de dévotion, avant d'enchaîner avec le rythme acoustique donnant une forme de variation énergique à la scène à la fin de chaque morceau. Honoré d'avoir participé à cette manifestation, le représentant de la troupe algérienne «Essalem», Mohamed Anis Zerrouki, a indiqué à l'APS que sa troupe prend énormément de plaisir chaque fois où elle se reproduise à Constantine, tandis que Fadhel Essaga, le chef de la troupe tunisienne a estimé que son groupe a découvert un public très gourmet pour ce genre artistique. À la fin de cette soirée, le commissaire du festival culturel international de l'inchad de Constantine, Samir Luahouah, a remercié les mounchidine des deux troupes pour leur prestation et a renouvelé la bienvenue à la troupe tunisienne, révélant que celle-ci reviendra prochainement à Constantine dans le cadre d'autres manifestations. À noter que les amateurs du festival de l'inchad ont salué les organisateurs pour avoir programmé cette manifestation dans le cadre de la célébration du Mawlid Ennabaoui, dont l'un d'entre eux Zineddine, père de famille, qui a indiqué que la deuxième soirée a replongé le public dans l'ambiance du Mawlid et était à la hauteur des attentes.

La 9e édition du Festival international de l'Inchad, qui se poursuivra jusqu'au 14 octobre courant, prévoit dans sa 3ème soirée la participation des troupes «El Bahaa» de Boussaâda (M'sila) et «Anouar El Habib» de la wilaya de Ouargla.